CHP'liler basına kapalı toplantıda eteklerindeki taşları döktü; Kılıçdaroğlu "ortak ses" çağrısı yaptı

CHP, 36. Olağan Kurultay’ın ardından milletvekillerinden gelen talepler üzerine TBMM’de bugün 4 saatten fazla basına kapalı bir toplantı düzenledi. TBMM Genel Kurulu, CHP’nin toplantısı nedeniyle açıldıktan sonra kısa bir ara verdi. Zaman zaman sert rüzgârların estiği toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı önceden belirlensin” önerisini yapanlara “Bunu önceden belirlersek algı yönetimiyle yıpratırlar, lime lime ederler” dediği öğrenildi. Kurultay da yaşanan mükerrer oy tartışmaları konusunda Genel Başkan’ın, “ Mükerrer imza atanın partiden gitmesi gerekir, bu ahlaksızlık” diye tepki gösterdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde hedefin yüzde 60 olduğunu ifade ederek parlamenter sistemi geri getireceklerini vurguladığı kaydedildi.

“Ortak ses, beraberlik” çağrısı

Basına kapalı toplantının açılış konuşması Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. Grubuna ortak ses ve beraberlik çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüye çıkan 20’den fazla milletvekilini dinledi. Mart ayında yapılacak tüzük kurultayı öncesinde kamp yapılmasını isteyen oldu. Kurultay’da genel başkan karşısına çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ekibinden son Kurultay’a ilişkin eleştiriler sıralandı. Kurultay’ın çok kötü yönetildiği, mükerrer imzadan genel merkezin sorumlu olduğu belirtildi. Aylin Nazlıaka’nın partiden gönderilmesine yönelik Atatürk resminin duvardan indirilmesi tartışması yeniden alevlendi. Genel Başkan’ın tartışmanın uzamasına sinirlendiği gelen bilgiler arasında.

Bingöl: İspat etsinler siyaseti bırakırım…

Basına kapalı toplantıda Kurultay sürecinde, mükerrer oy ve delegelere baskı yaptığı iddialarının hedefindeki isim Ankara Milletvekili Tekin Bingöl söz alarak meydan okudu. Alınan bilgiye göre, Bingöl, “Hiçbir şekilde kurultay delegesini aramış değilim. Aradığımı iddia eden varsa böyle bir şey ispat ederlerse siyaseti bırakım” dedi.

Mükerrer oylar konusunda kendisine yönelik suçlamalara Bingöl’ün “Burada bir tezgah bir komplo söz konusu. Benimle ilgili bir linç kampanyası başlatıldı. Hem seçim kuruluna hem de disiplin kuruluna suç duyurusunda bulundum. Kesinlikle disiplin süreci başlatılsın ben de orada gereken şeyleri söyleyeceğim” dediği öğrenildi.

Bingöl’ün suç duyurusunda bulunduğu savcılık tarafından çağrılması halinde de bütün bunları açıklığa kavuşturacağını söylediği öğrenilirken, “Bir tek oylama ile ilgili böyle bir manüpilasyonum varsa, böyle şeyler varsa gene siyaseti bırakmaya hazırım. Ama bir haftadır bir linç kampanyası uygulanıyor. Bir tek kişiyi ben aramış değilim. Bir algı oluşturmak için bunu kullandılar” dediği gelen bilgiler arasında.

Gürsel Erol: Kurultayın siyasi organizasyonu başarısızdır

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, kapalı konuşmasında, yeni yönetime başarılar diledi ve “ İdareci gibi değil yönetici gibi davranıp sorunların çözümüne yönelik yeni süreçte görev yapılsın” dedi. Erol, “ Kurultay’ın teknik düzeni başarılı siyasi organizasyonu başarısızdır” diye konuştu.



CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın “ AKP’nin tek başına iktidarından biz de sorumluyuz. 7yıl önce vaat ettiğiniz tablo bu değildi. Bize borcunuz” var dediği öğrenildi. Yılmaz, bu konuşmasıyla ilgili kendisini arayan T24’e bir bilgi vermedi.