T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Bozkurt'tan Bakan Kurtulmuş'a 'Şeb-i Arus Havuzu' sorusu

KONYA, (DHA) - CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Mevlana Müzesi'ndeki restorasyon sırasında, bahçedeki tarihi Şeb-i Arus Havuzu'nun yerine yeni havuz yapılmasını Meclis gündemine taşıdı

12 Ekim 2017 16:19

KONYA, (DHA) - CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Mevlana Müzesi\'ndeki restorasyon sırasında, bahçedeki tarihi Şeb-i Arus Havuzu\'nun yerine yeni havuz yapılmasını Meclis gündemine taşıdı.
CHP\'li Bozkurt, Şeb-i Arus Havuzu\'yla ilgili TBMM Başkanlığı\'na verdiği soru önergesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'a bazı sorular yöneltti. Bozkurt, önergesinde, Mevlana Müzesi\'nin ön bahçesinde yer alan ve gök mermerden yapılmış stilize ejderha motifinin ağzından su akan Şeb-i Arus Havuzu\'nun, 2013 yılında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü\'nce yapılan restorasyon çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldığını hatırlattı. Tarihi havuzun yerine yeni taşlarla havuz yapıldığını kaydeden CHP\'li Bozkurt, \'\'Yaklaşık 3 ay süren onarım ve düzenleme çalışmalar sonrası tarihi kaynaklara göre yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişe sahip olan \'Şeb-i Arus Havuzu’nun yerine yeni taşlarla bir başka havuz yapılmıştır. O dönem Konya halkı ve tarihçiler başta olmak üzere ziyaretçilerin tepkisini çeken durumun ardından aradan 4 yıl geçmesine rağmen, tarihi havuz halen yerine konmamıştır\'\' dedi. CHP Konya Milletvekili Bozkurt, önergesinde, Kültür Bakanı Kurtulmuş\'a şu soruları yöneltti:
\'\'Dönemin İl Kültür ve Turizm Müdürü’nün tarihi havuzun yeniden yerine konulacağını söylemesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen neden verilen söz yerine getirilmemiştir? Tarihi havuzun sökülme aşamasında mermerlerin kırıldığı doğru mudur? Zarar görmeyecek biçimde muhafaza edilmesi gerekirken, neden müze bahçesinde bekletilmektedir?\'\'

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYA DHACHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt Mevlana MüzesiArus HavuzuMeclisCHPBaşkanlığıTurizm Bakanı Numan KurtulmuşBozkurtMevlana MüzesiArus HavuzuKültürTurizmMüdürlüğüCHP BozkurtArus HavuzununKonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24