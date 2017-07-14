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Politika

CHP’li Zeynep Altıok'tan 'acil insanlık' çağrısı

Altıok, Gülmen ve Özakça’nın bir an önce kendi doktorları tarafından muayenesi edilme isteklerinin yerine getirilmesi çağrısı yaptı

14 Temmuz 2017 20:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, kanun hükmünde kararname ile ihraç edildikten sonra açık grevine başlayan ve tutuklu bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın kritik eşiği aştığını ve her gün ölüme yaklaştığına dikkat çekerek, bir an önce kendi doktorları tarafından muayenesi edilme isteklerinin yerine getirilmesini istedi.

Gülmen ve Özakça hakkındaki sürecin hızla sonuçlandırılması, görevlerine iade edilmelerini isteyen Altıok, “Yaptığımız bu çağrı siyasi bir çağrıdan öte evrensel insan hakları kriterlerince sabit bir hak ve acil bir insanlık çağrısıdır” dedi.

Hükümete yaptıkları çağrılardan ve başvurulardan yanıt alamadıklarının da altını çizen Altıok, “Nuriye ve Semih’in avukatlarının yaptığı açıklama göre gardiyanlar Nuriye Gülmen’i gece uykusundan uyandırıp ‘öldün mü, yaşıyor musun’ diye kontrol ediyorlar. Kontrol edilmesi gereken tek şey iktidar sahiplerinin vicdanlarının yerinde olup olmadığıdır” diye tepki gösterdi.

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