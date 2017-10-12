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CHP'li Zeynel Emre: Girişimlerimiz ve tepkiler sonucu 15 Temmuz Darbe Raporunun matbaa basımını durdurduk

CHP Grup Başkanvekillerinin, dün geç saatlerde AKP gurup yöneticileri ile görüştükleri belirtildi

12 Ekim 2017 19:30

Hülya Karabağlı

CHP İstanbul Milletvekili, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Üyesi Zeynel Emre,  71 sayfalık ek şerhlerine yer verilmeyen 15 Temmuz Darbe Komisyonu Raporu’nun matbaa basımının durdurulduğunu söyledi.

Son birkaç gündür CHP olarak yürüttükleri girişimlerini sonuç verdiğini  söyleyen Emre, gelecek  hafta pazartesi günü nihai kararın verileceğini belirterek, “ CHP’nin 71 sayfalık  ek  şerhi  ya ana rapora eklenecek ya da  AKP’nin korsan olarak nitelendirdiğimiz  ek rapor  çıkarılacak” diye konuştu.

CHP’li Komisyon üyeleri 71 sayfalık ek şerhin ana rapora eklenmesi konusunda son birkaç gündür TBMM Başkanı ile görüşmüş,  talepleri için yazılı başvuruda bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekillerinin de dün geç saatlerde AKP Grup Başkanvekilleri ve TBMM Başkanı arasında bir görüşme trafiği yapıldığı belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 71 sayfalık ek raporun ana rapora eklenmemesi durumunda izleyecekleri yola ilişkin Genel Kurul’da “Meclis matbaasına gideceğiz, Meclis matbaasında bir basın toplantısı yapacağız” demişti.

 CHP’li Zeynel Emre’nin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“ Girişimlerimiz ve tepki sonucunda basım durduruldu”

"AKP’nin korsan olarak nitelendirdiğimiz üç sayfalık metnine karşı hazırladığımız 71 sayfalık ek şerhimizin rapor basıma gönderilirken çıkarıldığına ilişkin haberler üzerine biz önceki gün Meclis  Başkanına gitmiştik.  Meclis başkanı da bunu doğruladı bize.  Meclis başkanına sözlü yaptığımız itirazın ardından bir de yazılı olarak başvuruda bulunduk. Meclis başkanı bize bu konuda hak verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri, AKP Grup Başkanvekilleriyle ve Meclis Başkanıyla bir görüşme yaparak böyle bir şey yapılması durumunda tepkilerimizin çok sert olacağını ve her türlü tepkiyi göstereceğimizi ve parlamento hukukuna da darbe vuracağını söylediler. Bu yaptığımız girişimler sonrasında basımın durdurulması talimatı verdiklerini biliyoruz. Bize verdikleri cevap bu.

Gelecek hafta pazartesi günü bu konu tekrar konuşulacak ve nihai karar alınacak. Buna göre,  CHP’nin 71 sayfalık ek raporu ya ana rapora eklenecek ya da buna AKP’nin sonradan verdiği ek rapor oradan çıkarılacak. Biz zaten ilk itirazımızda bu korsan bir ektir ve bunu çıkarın demiştik.  Çıkarmadılar,  bunun üzerine bize ek şerh yazma süresi verildi.

Bu bizim girişimlerimiz ve tepki sonucunda basım durdu. Aslında bunun bir kriz haline getirilmesi dahi parlamentoya saygısızlıktır.

Komisyon sadece Reşat Petek ve iktidar partisi milletvekillerinden oluşmuyor. Aksi halde Meclis  Komisyonu değil AKP’nin kendi oluşturduğu komisyon olurdu.  Şayet orada muhalefet varsa ki  var,  bizim yazdıklarımız ve düşüncelerimizde orada yer alacak. Bunun, ama’sı, fakat’ı, lakini yok."

TIKLAYIN - CHP'nin ek şerhi, Darbe Komisyonu'nun raporuna konmadı, 'matbaa baskını'na hazırlanıyorlar!

 

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