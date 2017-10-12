CHP'nin ek şerhi, Darbe Komisyonu'nun raporuna konmadı, 'matbaa baskını'na hazırlanıyorlar!

CHP, 15 Temmuz (FETÖ/PDY) Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun raporuna yönelik ek muhalefet şerhinin rapora eklenmemesi üzerine Meclis Matbaası'na 'baskına' hazırlanıyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 71 sayfalık ek raporun ana rapora eklenmemesi durumunda izleyecekleri yola ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Meclis matbaasına gideceğiz, Meclis matbaasında bir basın toplantısı yapacağız.”

Altay, TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a isim vermeden “Kanun koyma yerinde kanun çiğnenmez” demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Genel Kurul’un dünkü oturumunda tutanaklara geçen konuşması şöyle:

Engin Altay (İstanbul) -Sayın Başkan, öncelikle bir hususun altını çizmek ve bir konuya Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanının dikkatini çekmek isterim. Kanun koyma yerinde kanun çiğnenmez. Sayın Başkanın da bildiği bir konuyla ilgili olarak çoğunluk partisinden bir haber bekliyoruz. Aksi takdirde Meclis matbaasına gideceğiz, Meclis matbaasında bir basın toplantısı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletten aldığımız yetki çerçevesinde, burada özellikle kanunların çiğnenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün ve Anayasa'nın bize verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü yüksek refleksi göstereceğimizi beyan ediyorum. Konuyu sanıyorum Genel Kurul anlamıştır. Şimdilik bununla yetinmek istiyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 14'üncü maddesinin 6'ncı fıkrası çerçevesinde görevini yapmaya davet ediyorum.

Ne olmuştu?

15 Temmuz Darbe Komisyonu taslak raporuna CHP’nin bilgisi ışında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3 sayfalık bir bölüm eklenmişti. Eklenen bölümde, “Ana muhalefet partisi liderinin FETÖ’nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17/25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir” denilmişti. Bunun üzerine CHP’li komisyon üyeleri görüştükleri TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan ek şerh sunulması konusunda olumlu bir izlenim almış, hatta Komisyon Başkanı AKP’li Reşat Petek, ek görüş istenmesinin uygun görüldüğünü belirterek 20 Temmuz 2017 tarihine ek şerh için süre tanımıştı.

AKP-FETÖ ilişkisi anlatılmıştı

CHP’nin 71 sayfadan oluşan ek raporu “AKP - FETÖ Kardeşliği” başlığıyla sunulmuştu. AKP ile FETÖ arasında yıllar itibarıyla gerçekleşen ilişkiler belgeleriyle sıralanmış ve Fetullah Gülen ile AKP yöneticilerinin pozları , AKP sözcülerinin Gülen hakkındaki açıklamaları, gazete kupürleri, internette yer alan videolara kadar bir çok belge yer almıştı.

Darbe Komisyonu’nun raporunda CHP’nin ek şerhinin çıkarıldığını TBMM Başkanlığı’nın da kabul etmesinin ardından, TBMM Başkanlığı tarafından 17 Temmuz 2017 tarihinde Darbe Komisyonu Başkanlığı’na resmi bir yazı gönderilerek, CHP’nin yaptığı başvuruyla ilgili gereğinin yapılması istenmişti. Komisyon Başkanı AKP'li Reşat Petek’in ek raporun verilebileceğine ilişkin resmi yazısı üzerine CHP kolları sıvamıştı.