CHP'li Yüceer: Sözde ittifak, özde temsilde adaletsizlik

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- CHP Milletvekili Candan Yüceer, AK Parti ve MHP\'nin ittifak kararına tepki gösterdi. Yüceer, \"Sözde ittifak ama özünde temsilde adaletsizlik var, özünde seçim güvensizliği var\" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanı Candan Yüceer, partisinin Çorum teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katılmak için kente geldi. Konferans öncesinde parti yöneticileri ile birlikte basın toplantı düzenleyen Milletvekili Candan Yüceer, siyasi gündemi değerlendirdi. Yüceer ittifak çalışmaları ve çocuk istismarı konusunda açıklamalarda bulundu. Candan Yüceer, TBMM\'den seçim ittifakı ilgili çıkarılan yasa ile AK Parti ve MHP\'yi eleştirerek, \"Sözde ittifak ama özünde temsilde adaletsizlik var, özünde seçim güvensizliği var. Yüzde 10 barajı askeri faşist darbenin bir ürünüdür. \'Ben istediğim zaman istediğimi yaparım\' anlayışı hâkim. İttifak kurmaktaki asıl amaçları seçimlerde baraj altında kalmamak\" dedi.

Çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi konusunda AK Parti\'nin kapalı kapılar ardında tek başına çalıştığını söyleyen Yüceer, \"Bu konu tek başına değil, organize yapılması gereken bir çalışma olmalı. AK Parti, tarafları ve katkı sunacak kimseyi dinlemeden kendi başına çalışma yapıyor. Bizler STK\'larla çalıştay ve toplantılar yaparak, onların da önerilerini alarak bir rapor halinde görüşlerimizi ortaya koyacağız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI