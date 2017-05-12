CHP'li yönetici 'FETÖ' iddiasıyla tutuklandı

CHP Bolu İl Başkan Yardımcısı Turgut Ekici ‘FETÖ’ üyeliği ve Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cemaat soruşturmaları kapsamında Bylock'u kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik Bolu merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Ekici ve il yönetim kurulu üyesi Recep A.'nın da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Ekici, Mustafa Erkoçoğlu, Yakup Pekdaş, Ömer Faruk Onay, Yasin Demir, Yusuf Aykaç, Hasan Hoşcan ve Nimet Uğur tutuklandı.