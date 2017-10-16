CHP'li Yılmaz'dan Kerkük için özel statü önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Irak ordusunun Kerkük’e başlattığı operasyonun iç savaşa dönüşmemesi için Kerkük’e özel bir statü verilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kerkük operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Kerkük’ün ne Bölgesel Kürt Yönetimi’ne (IBKY) ne de Bağdat'a bağlı olacak bir yapıya girmemesi gerekiyor. Kerkük'ün özel bir statüde olması lazım. Irak Anayasası da bunu izin vermektedir. Kerkük 'ü Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağladığınız anda bugünkü sorunlar çıkıyor, alıp Bağdat'a bağladığınız anda da başka sorunlar çıkıyor” dedi.

Yılmaz, “Üç etnik grup, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin eşit oranda temsiliyle yeni bir düzenlemeye gidip vilayet meclisini ve valiliği ona göre düzenlemek gerekir. Şu andaki gelişmeler umarız Irak'ta bir iç savaşa dönük adımlar olmaz. Kerkük diğer vilayetlere benzemez. O nedenle burada son bir ay içinde Kerkük'e kaydırılan PKK terör örgütü unsurlarının istikrarsızlaştırıcı adımlar atmasını doğru bulmadık. Bu unsurlar kentte olduğu sürece kentte iç savaş tetiklenebilir. Biz iç savaş istemiyoruz. Irak'ta yeniden Suriye tipi bir savaşın başlamasını istemiyoruz” diye konuştu.