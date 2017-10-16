T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Yılmaz'dan Kerkük için özel statü önerisi

"Kentte iç savaş tetiklenebilir"

16 Ekim 2017 19:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Irak ordusunun Kerkük’e başlattığı operasyonun iç savaşa dönüşmemesi için Kerkük’e özel bir statü verilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kerkük operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Kerkük’ün ne Bölgesel Kürt Yönetimi’ne (IBKY) ne de Bağdat'a bağlı olacak bir yapıya girmemesi gerekiyor. Kerkük'ün özel bir statüde olması lazım. Irak Anayasası da bunu izin vermektedir. Kerkük 'ü Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağladığınız anda bugünkü sorunlar çıkıyor, alıp Bağdat'a bağladığınız anda da başka sorunlar çıkıyor” dedi.

Yılmaz, “Üç etnik grup, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin eşit oranda temsiliyle yeni bir düzenlemeye gidip vilayet meclisini ve valiliği ona göre düzenlemek gerekir. Şu andaki gelişmeler umarız Irak'ta bir iç savaşa dönük adımlar olmaz. Kerkük diğer vilayetlere benzemez. O nedenle burada son bir ay içinde Kerkük'e kaydırılan PKK terör örgütü unsurlarının istikrarsızlaştırıcı adımlar atmasını doğru bulmadık. Bu unsurlar kentte olduğu sürece kentte iç savaş tetiklenebilir. Biz iç savaş istemiyoruz. Irak'ta yeniden Suriye tipi bir savaşın başlamasını istemiyoruz” diye konuştu.

 

ETİKETLER

Öztürk YılmazCHPKerkükIKBYIrakSuriye

İlgili Haberler

Irak ordusu Kerkük'e girdi; valilik binasındaki IKBY bayrağı indirildi

Kerkük'teki yerel yöneticilerin çoğunun bölgeden ayrıldığı belirtildi

HDP'li Baydemir'den Kerkük açıklaması: Kürtler boyun eğmez!

"Kürt halkı 25 Eylül'de iradesini ortaya koydu, herkesin saygı göstermesi gerekiyor"

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon: Kerkük'te yanlış anlaşılma oldu, saldırı yok

"Tüm taraflar ortak düşmanımızı yenmek için odaklanmayı sürdürmeli"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24