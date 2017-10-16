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ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon: Kerkük'te yanlış anlaşılma oldu, saldırı yok

"Tüm taraflar ortak düşmanımızı yenmek için odaklanmayı sürdürmeli"

16 Ekim 2017 18:45

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Kerkük ve çevresinde Irak ordusu ile Peşmerge arasında yaşanan çatışmanın ‘yanlış anlaşılma' olduğunu söyledi.

Koalisyon, Irak ordusu ile Peşmerge'nin araçlarını gözlemlediklerini ve bunların ‘saldırı' değil ‘koordineli hareketler' olduğuna inandıklarını bildirdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, 'şafaktan önceki karanlık saatlerde sınırlı sayıda çatışma yaşandığından' haberdar olduklarını belirten koalisyon açıklamasında, "Bu sabah yaşananların, iki unsur sınırlı görüş mesafesi altında bağlantı kurmaya çalışırken bir yanlış anlaşılma olduğuna ve kasıtlı olmadığına inanıyoruz" denildi.

Koalisyon kara gücünün komutanı Robert White, "Iraklı ve Kürt yetkililer arasında diyalogu desteklemeye devam ediyoruz. Tüm taraflar ortak düşmanımızı yenmek için odaklanmayı sürdürmeli" dedi.

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