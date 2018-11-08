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CHP'li Yılmaz ve Erol  Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi

CHP Milletvekilleri Gürsel Erol ve Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi

08 Kasım 2018 19:29

CHP Milletvekilleri Gürsel Erol ve Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi.


CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz\'ın CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca \'kesin çıkarma cezası\' ile \'önlemli olarak\' cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sek edilmesine oy birliğiyle karar verildi. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir televizyon programında ezanın Türkçe  okunmasını istediğini söylemişti. 

 

Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)

 

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