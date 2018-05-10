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Politika

CHP'li Yılmaz: İran'a içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacak

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini, bu adım sonrası İran'ın uluslararası toplumla ilişkilerinin gerileceğini savunarak, "İran'a dönük içeriden ve dışarıdan b

10 Mayıs 2018 18:16

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD\'nin İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini, bu adım sonrası İran\'ın uluslararası toplumla ilişkilerinin gerileceğini savunarak, \"İran\'a dönük içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacak\" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında ABD\'nin İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiği açıklamasını hatırlatarak bu adım sonrası  İran\'ın uluslararası toplumla ilişkilerinin  gerileceğini savundu. Öztürk Yılmaz, İran\'ın uluslararası toplumda daha fazla sorun yaşayacağını bildirerek, şöyle konuştu:
\"Diğer ülkeler anlaşmaya sadık kalacaklarını açıklasalar da bazı sorunlar ister istemez ortaya çıkacaktır. Türk ekonomisi de İran\'a ambargodan dolayı ciddi zarara uğrayacaktır. İran\'ın varlığından rahatsız olanlar belli. Bu durumu bir şekilde farklı bir yöne çekip Sünni Araplar ile Şii İran\'ı çatıştırmak istiyorlar. İsrail ve ABD, her ne kadar İran ile doğrudan çatışmaya dönük bir adım atacaklarmış gibi görünse de Sünni Araplar ile Şii İran\'ı çatıştırmak istiyorlar. Bu uzun zamandır hesaplanan bir oyun ve şimdi sahneye konulmak isteniyor. İran\'a dönük içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacak\" diye konuştu.

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