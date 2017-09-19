CHP'li Yılmaz: Hükümetin, Barzani'ye vazgeçmesi için 24 saat süre vermesi lazım

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde (IKBY) yapılması planlanan referanduma ilişkin \"Barzani ile anladığı dilden konuşmak gerekir. \'Bu sevdadan vazgeç\' deyip, 24 saat süre vermesi lazım. Eğer geri adım atmıyor ve Türkiye\'den giden sesleri ayağının altına alıp eziyorsa o zaman askeri, siyasi ve ekonomik tedbirler içeren bir paket hazırlaması lazım\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, IKBY\'nin 25 Eylül\'de yapacağı \'bağımsızlık referandumu\'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, referandum konusunda CHP olarak gerekli duyarlılığı sergilediklerini, bu girişimin bölgeyi ciddi anlamda sarsacağını, iç savaşı tetikleyeceğini ve referandumun yapılması halinde çıkan sonucu tanımayacaklarını söyledi. Barzani\'nin geri adım atmak istemediğini dile getiren CHP\'li Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Yapılan uyarılara rağmen Barzani\'nin geri adım atak istemediğini görüyoruz. Önümüzde çok az bir zaman kaldı. Irak kontekstinde 24 saat uzun bir süre. Bu sürede umulmadık şekilde U dönüşleri yapıldığına şahit olduk. Şimdi öncelikle işin bu noktaya gelmesinin baş sorumlusu Barzani\'nin altına kırmızı halılar seren, Irak merkezi hükümetine gösterdiği iyi muamelenin en az 100 katını Barzani\'ye gösteren ve onun bayrağını göndere çeken, kendi kurultayında \'Türkiye seninle gurur duyuyor\' sloganları attıran ve alkışlatan, Diyarbakır\'da ahaliye selamlattıran AKP sorumludur. Barzani ile örtülü enerji işi, kirli ticaret yapan, hiçbir şeffaflığı olmayan gelen Kerkük- Yumurtalık boru hattına paralel hatlar döşeyip Barzani\'yi zengin eden AKP\'dir. Barzani AKP\'yi dinlememektedir. Bugün karar anıdır. Bölge çalkantılı bir süreçten geçiyor. Hükümetin gelinen aşama itibariyle somut öneriler ve uygulamalar sergilemesi gerekir. BU söyleyeceklerimiz 24 saatlik süre tanınması gerekir Barzani\'ye. Bu sevdadan vazgeç deyip 24 saat süre vermesi lazım. Eğer geri adım atmıyor ve Türkiye\'den giden sesleri ayağının altına alıp eziyorsa o zaman askeri, siyasi ve ekonomik tedbirler içeren bir paket hazırlaması lazım. Anladığı dilden konuşmak gerekir\"

\"EN BÜYÜK ZARARI BARZANİ GÖRECEKTİR\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, hükümete bir an önce uygulamaya koyulması için şu önerileri sundu:

\"Bir; Kerkük\'ün ve Bölgesel Kürt yönetimindeki petrolün ana satıcısı Irak merkezi hükümeti olması gerekirken, bu petrolü gayri meşru anlaşmayla Türkiye\'ye satmakta ve AKP, buna taşeronluk yapmaktadır. Bu kaçak petrolün akışına son verilmesi gerekir. İki; Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının geliri, yaklaşık 400 bin varil petrol Barzani\'nin cebine gitmektedir. Bunun Irak merkezi hükümetine bir faydası yok. Barzani bu gelirlerle silah almaktadır. Irak merkezi yönetimiyle konuşulup, Yumurtalık-Kerkük petrol boru hattının durdurulması önerilir. Petrol dünyanın her yerinden alınabilir. Barzani Habur\'dan haraç kesmektedir. Bağdat\'a bir kuruş vermemektedir. Kendisini zengin ediyor bu haraç. Bu gelir kaynağının sonlandırılması önem taşımakta. Irak merkezi hükümetiyle yeni anlaşmalar gerekir. Irak merkezi hükümeti, İran ve Türkiye\'nin istişare kurması gerekir. Elimizden Musul vilayeti bin bir dümenle zorla alındı ve Irak\'a teslim edildi. Biz o zaman razı olmamışken ikinci defa oradaki Türkmen kardeşlerimizin ikinci travma yaşamasına izin vermemeliyiz. Barzani\'nin kendi oyunudur. Oradaki Kürtlerle alakası yoktur. Görev süresini uzatmak, kendisine dönük eleştirileri ortadan kaldırmak, orada kalabilmek için milliyetçilik kartını oynamaktadır. Bundan en büyük zararı Barzani kendisi görecektir\"

\"O MİLLETVEKİLİ HAKKINDA NEDEN DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMIYOR\"

Barzani\'nin referandum kararını, AK Parti\'li bir milletvekilinin olumlu karşıladığı yönündeki açıklamaları hatırlatılan Yılmaz, \"AKP\'nin iki yüzlü siyaset takip ettiğini ondan söylüyoruz. Cumhurbaşkanı, başbakan farklı diyor bir milletvekili farklı diyor. Madem öyle niye bir disiplin süreci başlatmıyor, bir kınama yayınlamıyor. Bunu uygun bulmadıklarını söylüyorlar. Bu süreci bu noktaya getiren AKP\'dir. Üç kuruşluk para için kirli enerji ticareti için yaptılar bunu\" dedi.

\"DÜNYADA HİÇBİR LİDER CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR\"

CHP\'li Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, ABD ziyaretine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

\"Cumhurbaşkanı artık izole olmuştur. Dünyada hiçbir lider görüşmek istemiyor cumhurbaşkanıyla. En basit randevulara bile zorluk çekildiğini görüyoruz. Türkiye\'nin karakteri değiştiriliyor. Böyle bir ülkenin lideri burada saygı görmezken orada nasıl saygı görebilir. Kim onlara saygı duyacak? Protokol yardımcısı karşılıyor. Cumhurbaşkanını ABD başkanın, başkan yardımcısının karşılamasını isterim. Ama bugün milletin büyük kısmını düşman gören bir anlayış nasıl karşılanır. Böyle giderse bunlar ziyaret bile yapamayacaklar bu nedir nasıl bir şeydir? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Her tarafla kavgalı. Kiminle oturup Katar devlet başkanıyla mı bütün sorunları çözeceğiz? Eriyoruz, itibarımız beş para oluyor dünyada\"