CHP'li Yılmaz: Ankara'nın alt yapı sorunları var; rantıyla ceplerini doldurdu, dolu da alt geçitleri doldu

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Ankara’nın aniden bastıran aşırı yağışla ortaya çıkan manzaralarının milyonlarca lira aktarılmasına rağmen yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunlarından kaynaklandığını söyledi. 2011, 2012, 2016 ve 5 Mayıs 2018’de benzer felaketlerin yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, “25 yıldır AKP zihniyeti, ilçelerinde ve büyük şehirde Ankara’yı yönetti. Demek ki, sadece Ankara’nın rantıyla ceplerini doldurdular ama yağan dolu da Ankara’nın alt geçitlerini ve evlerini doldurdu. Bu kabul edilebilecek bir durum değil” dedi.



CHP, TBMM’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimleri için 16 Mayıs 2018 tarihinde kapanmasından bir hafta önce 8 Mayıs’ta Ankara’nın alt yapı sorunları için Araştırma önergesi vermişti. Genel Kurul’da yer bulamayan önergenin gerekçesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın T24’e açıklamaları şöyle:

“Sorumluluk alacak yetkililer bekliyoruz”

“Bu, yüz yıllık, beş yüz yılık bir durum değil, bir iklim ve doğa olayı. Ama bu doğa olaylarına ilişkin gelişmelerin yaratacağı tahribatı giderme imkanımız ve olanağımız var. Ankara’nın boşa harcadığı imkanlar, boşa geçirdiği yıllar var. Sürekli böyle beklenmedik ortalamanın üstünde bir yağış oldu diyerek bu sorunlardan kurtulmamız mümkün değil. Ankara’nın alt yapı sorunları var, bu sorunlar her defasında karikatürize bizimde gündem geliyor, can alıyor, mal kaybı yaratıyor ve oluşan tablolar Başkente gerçekten de yakışmıyor. Açıklamaların hiç biri yetkilileri sorumluluktan kurtaramaz. 25 yıldır AKP zihniyeti, ilçelerinde ve büyük şehirde Ankara’yı yönetti. Demek ki, sadece Ankara’nın rantıyla ceplerini doldurdular ama yağan dolu da Ankara’nın alt geçitlerini ve evlerini doldurdu. Bu kabul edilecek bur durum değil, birileri çıkıp özür dilemeli, gerçi bu saatten sonra özeleştirinin çok gereği yoktur, gereği sandıkta yapılacaktır. Sorumluk alacak yetkililer bekliyoruz.



Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve 20 milletvekilinin, Ankara'nın altyapı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 8 Mayıs 2018 tarihinde verdikleri Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge şöyle:



Gerekçe



“Nüfusu yaklaşık 5.3 milyona ulaşan ve Türkiye’nin ikinci büyük kenti olan Ankara’nın altyapı sorunları yıllardır milyonlarca liralık kaynak aktarılmasına rağmen çözülememiştir. Bunun yanı sıra su kaynakları açısından zengin olan Başkent’te, halen işlevlerini gören su kaynaklarının doğal akışları önlenmiş ve üzerlerinin kapatılması büyük sorunlar yaratmaya başlamıştır.



Altyapı sorunlarının çözülememesi ve plansız yapılaşma sonucu 17 Haziran 2011’de Balgat’ta bulunan ve vatandaşların yoğun biçimde kullandığı “70 Gün Altgeçidi” yoğun yağışlar sonrasında bir dereye dönmüştür. Uzunluğu 7-8 metre olan geçitte 5-6 araç sulara gömülmüş, araçlarda mahsur kalan vatandaş olup olmadığı balık adamların çalışmasıyla kontrol edilebilmiştir.



Ankara İnönü Bulvarı’nda işine gitmek için yaya geçiş yolunda yürüyen bir vatandaşımız, 23 Haziran 2012’de zeminin aniden çökmesi üzerine oluşan boşlukta kaybolmuş, cesedine 16.5 saat sonra ulaşılabilmiştir.



6 Mayıs 2016’da ODTÜ’nün 100. Yıl Kapısı’nda yol kenarına park etmiş bir araç, yolun çökmesi neticesinde oluşan 3 metrelik çukura düşmüştür. Aracı çıkarmak için olay yerine gelen belediyenin kanal tahliye kamyonu da daha büyüyen aynı çukura düşmüştür. Olayla ilgili patlayan su borusunun çökmeye neden olduğu iddia edilirken, Büyükşehir Belediyesi çökmenin 1970’li yıllarda yapılan fosseptik çukurundan kaynaklandığını ileri sürmüştür.



Son olarak Ankara’nın Mamak İlçesi Boğaziçi Neşet Ertaş Caddesi’nde 5 Mayıs 2018 tarihinde sel felaketi meydana gelmiş, olayda 6 kişi yaralanmış, 1 kişi sel sularına kapılıp sürüklenmiş ve 100’den fazla araç hasar görmüştür. 6 Mayıs 2018 tarihinde yine Ankara’da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilemiş, Keçiören ve Pursaklar İlçeleri’nde su baskınlarıyla maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmiştir. Olayda birçok ev ve işyerini su basmıştır.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, sel olayının ardından “500 yılda bir olan bir afet. Bunun gibisi olmadı” açıklamasıyla olayı geçiştirmeye çalışmıştır. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise “Daha önce yaşanmamış bir afet yaşadık, yüzyılda bir görülecek bir yağış 1 saatte yağdı” demiştir. Ancak 2015 Haziran’ında Mamak İlçesi Boğaziçi Neşet Ertaş Caddesi’nde aynı caddede benzer şekilde bir sel felaketi daha yaşanmış, 100’e yakın araç hasar görmüştür.



Ankara’nın çözüm bekleyen altyapı sorunları için yıllardır gerekli ve kalıcı çözümler üretilememiştir. Kent yönetimi, kentsel planlamayı göz ardı ederek, günlük uygulamalarla sorunu ötelemiştir. Kentsel planlama yerine sürekli gerçekleştirilen emsal artışlarıyla rant planlamaları yapılmıştır. Yaşanan can ve mal kayıplarına rağmen kentin altyapı master planının oluşturulmaması sorunların çözümü konusunda bir irade eksikliğinin ve vurdumduymazlığın mevcut olduğunu göstermektedir. Asfaltlar defalarca sökülerek su, doğalgaz, elektrik gibi altyapı hizmetleri toprağa gömülmektedir. Yapılaşma, yaşayan insan ve taşıt yoğunluğu her geçen gün artarken, yeraltındaki altyapı sistemleri şuursuz müdahaleler sonucunda yetersiz kalmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halen uzun vadeli bir plan ve program oluşturmamıştır. Meslek odalarının ve uzmanların görüşleri alınarak, gelişmiş dünya kentlerinde olduğu gibi tünel tipi sistemlerin Ankara’da mutlaka hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.



Başkent’te yol çökmesi ya da su basması nedeniyle vatandaşların günlük yaşamını ve yaşam güvenliğini olumsuz etkileyen altyapı sorunlarının tüm yönleriyle araştırılıp, sorunların çözümü için gerekli adımların belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci maddesi ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını arz ve teklif ederiz.”