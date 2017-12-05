CHP'li Yılmaz: Amerika, YPG/PYD konusunda çıkış yolu arıyor

DİYARBAKIR, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriye\'deki son gelişmelere ilişkin \"YPG ve PYD konusunda Amerika, bir çıkış yolu arıyor. Türkiye\'yi de rahatsız etmeyecek bir yöntem arıyorlar\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Washington temaslarıyla ilgili ABD\'li yayın kuruluşu \'Amerika\'nın Sesi\'ne açıklamalarda bulundu. Suriye’de, gelinen son noktada ABD\'nin, YPG/PYD konusunda yeni bir strateji üzerinde çalıştığını ileri süren CHP\'li Yılmaz, \"YPG ve PYD konusunda Amerika, bir çıkış yolu arıyor. Türkiye’yi de rahatsız etmeyecek bir yöntem arıyorlar. Suriye konusunun, bölgedeki dengeleri kökünden sarstığının farkındalar. İran’ın daha yayılmacı hale geldiğinin farkındalar. PYD, peşmerge gibi kalmalı mı? Kalırsa Türkiye’nin duyacağı rahatsızlığın farkındalar. Benim anladığım, \'Suriye’de tek bir ordu olsun ve Irak’taki peşmergeden farklı olarak YPG/PYD bu orduya dahil olsun\' tarzı bir düşüncedeler. Bu noktada her ne şekilde bir çözüm üretilirse üretilsin CHP ve Türkiye olarak beklentimiz, Suriye’de üniter yapının korunmasıdır. Ancak içeride kimin ülkeyi, nasıl ve hangi sistemle yönetmesi gerektiğine Suriye halkının karar vermesini bekliyoruz\" diye konuştu.

CHP\'li Yılmaz, Türkiye ile ABD arasında bir gerginlik olduğunu ve bunun giderilmesi için bir adım atılmadığını da savundu. Türk vatandaşlarına ABD vizesi verilmesi sürecinin normale dönmesi konusunda ABD tarafının, \'Bu konuda top, Türkiye’de\' dediğini kaydeden Yılmaz, \"Amerikalı yetkililere, bu noktadaki beklentilerini sorduğumda da özellikle tutuklu rahip ve konsolosluk çalışanları konusunda Türkiye’nin adım atmasını beklediklerini söylediler\" dedi.

Partisi adına ABD\'li yetkililere Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olarak tanınmasının bölgede yeni sorunlara neden olacağını düşündüklerini söylediğini anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, \"Kudüs konusundaki hassasiyetimizi aktardık. Bu tansiyonu artırır, iki devletli çözüm perspektifine zarar verir, gerginliklere yol açar. Beyaz Saray’da, bu kararı alma yönünde bir hava var; ama dışişleri ve diğer çevrelerden \'Yanlış yapıyorsunuz\' diyenler olduğunu da anlıyoruz\" diye konuştu.

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