CHP'li Yarkadaş'tan Erdoğan'ın dünürüne: Yeni bir paralel devlet ile onun ordusunu kuruyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner’in olası bir darbe girişimi sırasında halkı sokağa çağırmak için kurduğu 'Kardeş Kal Türkiye' grubu ile ilgili haberle ilgili CHP'lilerden tepkiler geldi. Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi CHP’li Barış Yarkadaş, Kardeş Kal Türkiye grubunu "Yeni bir paralel devlet ile onun ordusu kuruluyor" sözleri ile değerlendirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, darbeyi eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanı’nın dünürü üzerinden yeni darbelere karşı tedbir almasının milletin aklıyla dalga geçilmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de SADAT adıyla kurulan özel güvenlik biriminin kurucusunu da kendisine danışman yapmıştı" dedi.

Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner "silah" mı dedi, 'siren' mi; işte o konuşma

Uzuner, 'Kardeş Kal Türkiye'nin WhatsApp gruplarında, üyelere, "Haberi yapan ve yaptıranlar haklarında yasal işlem yapılacaktır. Haberle ilgili şu aşamada yorum yapmayınız” bilgilendirmesi yaptı. Erdoğan’ın dünürü Uzuner’in kuruduğu silahlı, drone ve telsiz eğitimli Kardeş Kal Türkiye grubuna ilişkin Cumhuriyet haberinin ardından, oluşumun WhatsApp grupları hareketlendi. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, grubun lideri Uzuner, dün, Whatsapp gruplarına "haberle ilgili yorum yapılmaması" talimatı verdi. Uzuner, şu mesajı paylaştı: "Türkiye’nin kardeşliği için yasalara uygun vatandaşlarımızı bilgilendirme yaptığımız grubumuzla ilgili Cumhuriyet gazetesinde iftiralarla dolu, en hafifi ile yalan haber çıkmıştır. Bu haber iftiralarla dolu olup, haberi yapan ve yaptıranlar haklarında yasal işlem yapılacaktır. Bu sebeple sizlerden ricam, haber ile ilgili şu aşamada yorum yapmayınız.

"Suç işliyorlar"

Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi CHP’li Barış Yarkadaş, Kardeş Kal Türkiye grubunu “Yeni bir paralel devlet ile onun ordusu kuruluyor” sözleri ile değerlendirdi. Haberi dehşet içinde okuduğunu dile getiren Yarkadaş, “Kardeş Kal Türkiye adlı oluşumun adeta alternatif bir ordu - güvenlik gücü misyonunu üstlendiği açıkça görülmektedir. Bu oluşum paralel milis ordusu olarak adlandırılmalıdır. Yapılan açıkça bir milis gücü oluşturma çalışmasıdır. Olası darbe girişimlerini bahane ederek böyle bir güç oluşturmak hiçbir şekilde meşru da yasal da değildir” dedi. Yarkadaş, “Orhan Uzuner’in liderliğinde oluşturulan bu grup açıkça suç işlemektedir. Cumhuriyet Savcılarının derhal soruşturma açması ve Kardeş Kal Türkiye adlı bu oluşumu mercek altına alması gerekir” ifadelerini kullandı.

"Yeni ByLock vakası"

Grubun, Whatsapp üzerinden iletişim kurması ile ilgili olarak da Yarkadaş, “Bu itiraflar yeni bir ByLock vakası ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Bilindiği üzere FETÖ’cüler de aynı yöntetmi ByLock üzerinden kullanıyordu. Şimdi AKP yönetiminin cevap vermesi gereken bir soru vardır. Yapılanların paralel devlet örgütlenmesinden bir farkı var mıdır? FETÖ’den boşaltılan yerler, Kardeş Kal Türkiye adlı örgüt ile mi doldurulacaktır? Açıkça ‘silahlanın’ çağrısı yapan Uzuner, sizin iktidarınızdan daha mı yetkilidir? Uzuner’in açıklamaları ile AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı’nın ‘referandumu kaybedersek iç savaş çıkar’ sözü arasında bir bağlantı var mıdır? Kardeş Kal Türkiye örgütünün üyeleri sandıklardan hayır çıkarsa bunu da bir darbe girişimi olarak nitelendirip bu gerekçe ile sokağa dökülecek midir? Yoksa hazırlıklar buna göre mi yapılmaktadır? Ateşle oynamayın. Çünkü bu ateş herkesi yakar” dedi. Yarkadaş, konuyu Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesi üzerinden Meclis’e de taşıdı. Yarkadaş, üyesi olduğu TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun ilk toplantısında da gündem maddelerinden birinin “Yeni Paralel Devlet” olacağını söyledi.

"Şimdi paralel ordu"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, darbeyi eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanı’nın dünürü üzerinden yeni darbelere karşı tedbir almasının milletin aklıyla dalga geçilmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan bu kepazelikle ilgili kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de SADAT adıyla kurulan özel güvenlik biriminin kurucusunu da kendisine danışman yapmıştı. ‘Paralel devlet’ diye diye şikayet ederken şimdi paralel ordu kuruyor. Böyle bir şey oluşursa bundan ilk zararı sayın Cumhurbaşkanı’nın göreceğinden, adımın Engin olduğu kadar eminim. Böyle lakayıt, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan hadiselerin gündeme gelmesi, demokrasi, devlet ciddiyeti, milletin büyüklüğü, asaleti bakımından çok yadırganacak tutumdur. Türkiye’de darbeye teşebbüs edilirse paralel orduya gerek yok, millet yeter. Milletimiz Cumhurbaşkanı’nı, demokrasiyi, Meclis’i de koruma kabiliyetindedir” dedi.