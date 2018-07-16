CHP'li Yarkadaş'tan Enis Berberoğlu ve Eren Erdem çağrısı: Yargıtay tahliye için neyi bekliyor?

Maltepe L Tipi Cezaevi'nde tutulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tahliye çağrısı yaptı. Yarkadaş, "Berberoğlu 398 gündür haksız ve hukuksuz bir kararla cezaevinde tutuluyor. Yargıtay tahliye için neyi bekliyor?" diye sordu. CHP PM Üyesi Eren Erdem'in de hukuksuz bir kararla tutuklandığına dikkat çeken Yarkadaş, hazırlanan on klasörde incir çekirdeğini bile doldurmayacak şeyler olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

398 gündür tutuklu

Berberoğlu'nun 398 gündür cezaevinde olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, "Hukuksuzluk, 24 Haziran'dan sonra katmerlendi" tepkisini gösterdi.

Berberoğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçildiğini hatırlatan Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'nın dokunulmazlıkları kapsayan 83. maddesi hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık ve net... Dokunulmazlıkları kaldıran geçici 20. maddede de durum çok açık ifade edilmişti... Yasa, 'Kişi yeniden milletvekili seçildiği takdirde, hakkındaki yargılama durur' diyor. Bu madde tam da Enis Berberoğlu'nun durumunu tarif ediyor. Yargıtay bu yüzden Berberoğlu dosyasını ivedi olarak ele almalı ve yaşanan hak ihlalini sona erdirmelidir. Berberoğlu yüzbinlerce kişinin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir; yeri Maltepe Cezaevi değil, TBMM'dir..."

Eren Erdem için on klasör dosya

CHP PM Üyesi Eren Erdem'in de hukuksuz bir kararla tutuklandığına dikkat çeken Yarkadaş, "Eren Erdem hakkında on klasör ve altı bin sayfadan oluşan bir dosya hazırlanmış. Açıp baktığınızda incir çekirdeğini bile doldurmayacak şeyler olduğunu görüyorsunuz" dedi. Yarkadaş, Eren Erdem'in de tahliye edilmesini istedi.

Tecrit tepkisi

CHP'li Yarkadaş, Eren Erdem'le görüşmek isteyen milletvekillerine Adalet Bakanlığı'nın izin vermemesini de eleştirdi. Yarkadaş, "Fiili bir tecrit politikası var" tepkisini gösterdi.

Cezaevindeki diğer tepkiler

Antalya'da CHP'li beş gencin 24 Haziran gecesi adliye önünde oylara sahip çıkmak istediği için buluşmalarının ardından tutuklandıklarını da hatırlatan Yarkadaş, "İzmir'de ise 14 kişi Muharrem İnce'nin mitinginin ardından tutuklandı. Gerekçe olarak da cumhurbaşkanına hakaret gösterildi" dedi. Yarkadaş, "CHP'ye yönelik sistemli bir sindirme operasyonu yürütülüyor" ifadesini kullandı.