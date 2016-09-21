CHP'li Yarkadaş: Türkiye Abdülhamit karanlığına teslim olmayacak

TBMM, doğumunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle “Abdülhamit Haftası” düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde Sultan 2'inci Abdülhamit adına fotoğraf sergisi açılacak ve Osmanlı marşlarıyla Abdülhamit'i anacak. Bununla ilgili davetiye de Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından davetlilere iletildi. Davetiyede, programla ilgili bilgilerin yanı sıra Sultan Abdülhamit'in portresine de yer verildi. Etkinliğe Twitter hesabından sert tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Meclis'i kapatan, ülkeyi 33 yıl baskı ve zulümle yöneten Abdülhamid'in, TBMM adına anılması utanç vericidir. Bu utanca ortak olmayacağız. İsmail Kahraman, Abdülhamid'i tanımak ve tanıtmak istiyorsa, işe Mehmet Akif'in şiirini okuyarak başlasın” ifadelerinde bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, Mehmet Akif Ersoy’un dizelerini hatırlatan CHP’li Yarkadaş, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

“Meclis'i kapatan, ülkeyi 33 yıl baskı ve zulümle yöneten Abdülhamid'in, TBMM adına anılması utanç vericidir. Bu utanca ortak olmayacağız. İsmail Kahraman, Abdülhamid'i tanımak ve tanıtmak istiyorsa, işe Mehmet Akif'in şiirini okuyarak başlasın.

Akif'in şiirinden paylaştığım bu dizeler bile, onun TBMM tarafından neden anılmaması gerektiğini özetliyor. Kahraman bu gerçeğe rağmen,TBMM adına, üstelik bizim rızamızı ve fikrimizi dahi almadan, Abdülhamit'i anıyor. Kahraman ve avanesi, despotizmin simgesini TBMM adına anarak, "milli irade"yi ayaklar altına alıyor. Türkiye, Abdülhamit karanlığına, Kahraman ve avenelerinin çabalarına rağmen teslim olmayacaktır. Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolunda kararlılıkla yürüyecektir.”