T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Yarkadaş: Son KHK ile Caferiler de 'potansiyel terörist' kapsamına alındı!

"Tek adam rejimi, artık göstermelik kurul kararlarına da ihtiyaç duymuyor"

25 Ocak 2017 12:38

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, son KHK ile Türkiye’deki Caferilere yönelik yayınlar yapan Kanal 12 ile On4 TV’nin de kapatılmasına ilişkin olarak, "AKP gibi düşünmeyen herkesi terörist ve teröre yardım edenler olarak ilan ediyorlar.” dedi.

Her iki kanalın da “teröre yardım ve milli güvenliğe aykırı” yayın yaptığı gerekçesiyle kapatıldığını belirten Yarkadaş, “Bunu iddia edenlerin kanıtı nerede?” diye sordu. RTÜK’ün adı geçen kanalların kapatılmasından haberi dahi olmadığının altını çizen Yarkadaş, “Tek adam rejimi, artık göstermelik kurul kararlarına da ihtiyaç duymuyor” ifadesini kullandı.

Caferi inancına sahip yaklaşık iki milyon kişinin bu kararla birlikte “potansiyel terörist” kapsamına alındığını da belirten Yarkadaş, AKP’nin tehlikeli bir oyun oynadığını vurguladı.

ETİKETLER

ondört tvBarış YarkadaşCHPson KHKCaferilerpotansiyel terörist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24