CHP'li Yarkadaş: Son KHK ile Caferiler de 'potansiyel terörist' kapsamına alındı!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, son KHK ile Türkiye’deki Caferilere yönelik yayınlar yapan Kanal 12 ile On4 TV’nin de kapatılmasına ilişkin olarak, "AKP gibi düşünmeyen herkesi terörist ve teröre yardım edenler olarak ilan ediyorlar.” dedi.

Her iki kanalın da “teröre yardım ve milli güvenliğe aykırı” yayın yaptığı gerekçesiyle kapatıldığını belirten Yarkadaş, “Bunu iddia edenlerin kanıtı nerede?” diye sordu. RTÜK’ün adı geçen kanalların kapatılmasından haberi dahi olmadığının altını çizen Yarkadaş, “Tek adam rejimi, artık göstermelik kurul kararlarına da ihtiyaç duymuyor” ifadesini kullandı.

Caferi inancına sahip yaklaşık iki milyon kişinin bu kararla birlikte “potansiyel terörist” kapsamına alındığını da belirten Yarkadaş, AKP’nin tehlikeli bir oyun oynadığını vurguladı.