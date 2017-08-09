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Politika

CHP’li Yarkadaş: Saray, Diyanet İşleri Başkanlığı için Nihat Hatipoğlu’nu düşünüyor

Mehmet Görmez, 31 Temmuz 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekliye ayrılmıştı

09 Ağustos 2017 17:36

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mehmet Görmez’in Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan ayrılması sonrasında hükümetin, ATV’de iftar ve sahur programları yapması ile bilinen Nihat Hatipoğlu’nu düşündüğünü iddia etti.

Mehmet Görmez, 31 Temmuz 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekliye ayrılmış, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü olacağı öğrenilmişti.

Veda konuşmasında herkesten 'helallik' isteyen Görmez, kendisinden sonra Diyanet'te olabilecek korku ve endişelerini de söylemişti. Diyanet'in bugünden sonra da en büyük vazifesinin İslamofobi ile mücadele olacağını vurgulayan Görmez "Batı idrakini istila eden İslamofobik nefreti rahmete dönüştürmek yeni Diyanet'in en büyük vazifesi olacaktır" demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, twitter hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin, hükümetin Diyanet İşleri Başkanlığı için Nihat Hatipoğlu’nu düşündüğünü, ancak Mehmet Görmez ve ekibinin bu düşünceyi kabul etmediğini iddia etti.

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Barış YarkadaşCHPmilletvekiliMehmet GörmezNihat Hatioğlu
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