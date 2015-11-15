CHP'li Yarkadaş: Samanyolu grubunun binası 6,5 milyon dolara satıldı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında basına uygulanan sansür ve baskılara tepki gösterirken Samanyolu TV yöneticilerinin Ankara’da Samanyolu TV’nin de bulunduğu medya grubu binasını 6,5 milyon dolara sattığını duyurdu.



Gerçek Gündem'in haberine göre Halk TV’de Gürkan Hacır’ın “Şimdiki Zaman” programına katılan Yarkadaş, Samanyolu grubuna da kayyum atanacağı yönündeki endişeleri olduğunu söyledi. Kayyum gelirse 600 çalışanın işten çıkarılabileceğini söyleyen Yarkadaş, grubun geçen hafta tüm dizi ve prodüksiyon şirketleriyle olan anlaşmalarını da iptal ettiğini söyledi. Yarkadaş, “Bu nasıl kin, aileleriyle birlikte 5000 kişi mağdur. Kışın ortasında yapılan tam anlamıyla zulümdür” dedi.

Yarkadaş, tek amaçlarının hukuk ve adaletin sağlanması olduğunu söylerken “Haksızlık ve hukuksuzlukların karşısındayız, biz Ergenekon ve Oda TV davalarına da katıldık, ordaki haksızlık ve hukuksuzlukları da haykırdık. Şimdi de bu haksız ve hukuksuz uygulamaların karşısındayız" ifadelerini kullandı.