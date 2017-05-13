CHP'li Yarkadaş: Mayısın ilk 12 gününde gazetecilik konusunda 15 hak ihlali yaşandı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, mayıs ayının ilk 12 gününde gazetecilik konusunda 15 hak ihlali yaşandığını belirterek “Gazetecilere ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik hak ihlalleri hız kesmiyor” dedi.

Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in gözaltına alınmasını “son hak ihlali” olarak değerlendiren Yarkadaş, “Gazetecilerin gözaltına alınmadığı gün neredeyse yok gibi” ifadesini kullandı.

Güven’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube tarafından gözaltına alındığını belirten Yarkadaş, şunları söyledi:

“Oğuz Güven’le ilgili bir soruşturma varsa, bu savcılığa davet edilip ifadesinin alınması yoluyla yürütülebilirdi. Ancak ne yazık ki; anlayış değişmiyor ve gazeteciler evlerinden sabahın kör saatinde alınmaya devam ediliyor. Bu yöntem kabul edilemez” diye konuştu. Savcıların yandaş medyada yapılan hedef gösterme operasyonları sonrası harekete geçtiğini kaydeden Barış Yarkadaş, “Yandaş medyadaki gazeteci kılıklı troller, adeta bir cellat gibi internet başında bekliyor ve infaz edilecek kişileri hedef gösteriyor. Savcılar bu baskıya boyun eğmemeli.”

"Hak ihlalleri artıyor"

CHP’li Barış Yarkadaş’ın açıkladığı hak ihlalleri ise özetle şöyle:

-İnternet dünyasının online ansiklopedisi konumundaki Wikipedia kapatıldı. Kapatılmaya itiraz reddedildi.

-Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Fakat yapılan itiraz sonrası tekrar tutuklandı.

-Suruç katliamı davasını takip eden ETHA Muhabiri Pınar Gayıp gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldı.

-Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube yöneticilerinden, Ozan Kaplanoğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımlar üzerine tutuklandı.

-Türkiye’de yaşayan ve National Geographic için Batman’ın Hasankeyf ilçesinde fotoğraf çeken Fransız gazeteci Mathias Depardon gözaltına alındı.

-Evrensel gazetesine, yayımladığı bir haber nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasından 14 bin lira para cezası verildi. Mahkeme heyeti, söz konusu haberde ‘cumhurbaşkanına hakaret” edildiğini iddia ederek Arif Koşar ve Vural Nasuhbeyoğlu’nun ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Heyet daha sonra bunu 7’şer bin lira para cezasına çeverdi.

-Gazeteci Serhat Yaruk, Mersin’de ailesinin kaldığı eve yapılan baskınla gözaltına alındı. Yaruk’un Van merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve bu kentte götürüldüğü belirtildi.