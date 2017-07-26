CHP’li Yarkadaş: iTAKSİ yazılımını yapacak firma AKP’li vekilin oğluna ait

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) başlattığı iTAKSİ uygulaması için taksilere yazılım kuracak şirketin sahibinin AKP eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğlu olduğunu ve iTAKSİ’yle yılda 200 milyon lira rant elde edileceğini öne sürdü.

Gerçekgündem’de yer alan habere göre, yeni uygulama yüzünden her taksi şöförünün aldığı ücretin yüzde 5’ini iTAKSİ’ye vereceğini öne süren Yarkadaş şunları söyledi:

"Bunun anlamı, iTAKSİ’ye her yıl ortalama 200 milyon TL aktarılmasıdır. Tek taraflı olarak yapılan ve iTAKSİ tarafından istendiği zaman feshedilebilecek bu sözleşmeye kimse itiraz edemiyor. Çünkü, İBB taksici esnafına bunu dayatıyor. İBB, iTAKSİ uygulamasını taktırmayanların çalışma ruhsatını yenilemeyeceğini söylüyor. iTAKSİ’nin tekerleğinin, huzur ve güven için değil, rant için döneceği görülüyor.”

"TAM yazılım"

iTAKSİ uygulamasının cihazının İBB tarafından Çin’den 400 dolara alındığını belirten Yarkadaş “Konunun her yanı sorunlu. 400 dolara cihaz alınıyor. Taksi plakası sahiplerine ‘Siz bu cihazı taktırın, sizden ücret almayacak, gerisini biz halledeceğiz’ deniyor. Öte yandan, bu cihazın çalışması için gereken yazılım ise Türkiye’deki bir firmaya yaptırılıyor. Bu firmanın adı ise iddialara göre, TAM Yazılım” dedi.

‘Tam Elektronik Yazılım’ adlı şirketin İSPARK’ın işi ihale ettiği İSBAK’ın taşeronu olduğunu iddia eden CHP’li vekil şöyle devam etti:“Firma, AKP eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğluna ait. Zaten reklamlardaki plakalarda da gördüğünüz üzere, ’34 TAM’34 yazıyor. İSPARK, bu yazılımcı firmaya kaç para ödedi ve bundan sonra da ödemeye devam edecek mi? Bu sorunun cevabının verilmesi ve iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.”

"Taksiciler kaygılı"

İstanbul’da şu ana kadar sadece 900 taksicinin iTaksi programını yüklettiğini öne süren Yarkadaş, “Geride kalan 17 bin plakanın sahibi olan işletmeciler de ne yapacağını şaşırmış durumda” dedi.

Taksicilerin, görüntü kaydettiği takdirde müşteri kaybetmekten çekindiğini belirten Yarkadaş, “Taksiciler iki arada bir derede bırakıldı. Konuştuğum tüm taksi şoförleri kaygılıydı” diye konuştu.

Kimsenin iTAKSİ’ye binmek istememsi sebebiyle korsan taksilerin gözde hale geleceğini kaydeden CHP’li vekil, “Birilerine rant aktarmak için, tüm sistemi alt üst edecekler” dedi.

"Hukuka aykırı"

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: “İBB’nin yaptığı tamamen hukuka aykırı. 2015 yılında UKOME’de iTAKSİ için karar alınıyor. Ancak sektördeki başka bir taşımacı firma, kararı mahkemeye götürüyor. Mahkeme, İBB’yi rekabet kurallarına aykırı davrandığı için haksız buluyor ve uygulama hayata geçirilmeden durduruluyor. İBB bu kez bir üst mahkemeye gidiyor. Konu şu an İstinaf Mahkemesi’nde. AKP’li İBB, mahkeme kararını beklemeden, taksicilere yeniden iTAKSİ’yi dayatıyor. Belli ki rant gözlerini döndürmüş durumda. Bu yüzden tek bir gün bile kaybetmek istemiyorlar.”

iTAKSİ’nin elde edeceği görüntülerin nerede tutulacağının ve kimin kontrolünde olacağının bilinmediğini de belirten CHP’li vekil, “Bursa’da bu işi taksiciler odası üstlendi. İstanbul’da ise ne olacağı belli değil. Ne özel yaşam kalacak, ne de hukuk. Her anlamıyla korkutucu bir proje” diye konuştu.