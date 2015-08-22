CHP'li Yarkadaş: Erdoğan'ın yargılanabilmesi için 413 milletvekilinin oyu gerekiyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Tayyip Erdoğan'ın 184 vekilin oyuyla yargılanabileceğini söyleyenler, yasanın devamını okumuyor ve CHP'ye haksızlık yapıyor'' dedi. Yarkadaş, "Yasaya göre, Erdoğan'ın yargılanabilmesi için 413 vekilin oyu gerekiyor'' ifadesini kullandı.



CHP Ümraniye İlçe Örgütü'nün mahalle delegeliği seçimine ilişkin düzenlediği toplantıya katılan İstanbul Milletvekili Yarkadaş, güncel ve siyasal gelişmeleri yorumladı.



Erdoğan'ın masasındaki anket





Erken genel seçimin muhtemel tarihinin 1 Kasım olacağını da belirten Yarkadaş, "Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek için elinden geleni yapıyor. Seçimi tekrarlatarak AKP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor. Ancak kendi masasındaki bir ankette bile, partimiz CHP'nin oylarının yüzde 29.2'ye çıkacağı yazıyor'' dedi.



CHP'nin genel seçimde mevcut vaatlerin yanı sıra, ''demokrasi - hukuk devleti ve toplumsal barışın sağlanması''na ilişkin argümanları öne çıkaracağını belirten Yarkadaş, "7 Haziran'da eksik bıraktığımız ne varsa, şimdi tamamlama şansını yakaladık. Gidemediğimiz evlere, iş yerlerine, fabrikalara gidecek ve CHP iktidarının Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatacağız'' ifadesini kullandı.



'Algı operasyonlarını boşa çıkaralım'





AKP'nin erken seçimde medya eliyle yeni ve büyük bir "algı operasyonu'' başlatacağını da belirten Yarkadaş, şöyle konuştu: "Bu seçimde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizin kurumsal kimliğine yönelik saldırılar daha da artacak. Bunlara kulak tıkayacağız. Bir diğer algı operasyonu ise oy oranları üzerinden olacak. AKP'nin tek başına iktidara geleceğini vurgulayacak ve özellikle CHP seçmeninin sandığa gitmesini engellemeye çalışacaklar. Bu operasyonu boşa çıkaralım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birleştirilen tatilde şehir dışına çıkmayalım ve oyumuzu kullanalım.''



'Erdoğan'ı yargılamak için 413 imza gerekli'





Yarkadaş, konuşmasının ardından partililerin sorularını da yanıtladı. Bir partilinin "Erdoğan'ın 184 milletvekili oyuyla yargılanabileceği söyleniyor. Partimiz bunu neden yapmıyor?'' sorusunu yanıtlayan Yarkadaş, şöyle konuştu:



"Bu tartışmayı başlatanlar, meselenin başını anlatıyor, sonunu anlatmıyor.Cumhurbaşkanı'nın yargılanabilmesini teklif etmek için 184 milletvekilinin oyu yeterli. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yargılanabilmesi için Anayasa'nın 105. maddesine göre, 413 milletvekili gerekiyor. Bizim 184 imzayı bulmamız, Erdoğan'ın yargılanabilmesi için yeterli değil. Biz bu imzaları toplasak bile, 413 imzayı bulamayacağımız için, Erdoğan TBMM'de aklanmış olur. Böyle bir kötülüğü Türkiye'ye yapamayız. Erdoğan'ın 413 imza bulunamadığı için Meclis'te aklanmış gibi görünmesine yol açamayız. Böyle bir tartışma Erdoğan'ın işine yarar ve bunu seçim meydanlarında (aklandım) diye kullanır.''



'Hükümet kurma yetkisini vermiyor, çünkü yasada yaptırımı yok!'





CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, bir diğer güncel tartışmaya ilişkin soruyu da yanıtladı. Yarkadaş, "Erdoğan, demokratik teamüller gereği, hükümet kurma yetkisini bize vermeliydi. Ancak bunu yapmıyor. Çünkü; görevi bize vermemesinin karşısında herhangi yasal bir yaptırım yok'' dedi.



Eylül faşist cuntasının hazırladığı anayasasının birçok yerinde boşluk olduğunu belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakın, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan, hükümet kurma görevini bize vermiyor. Çünkü; yasada bize vermediği taktirde, herhangi bir yaptırımın yok. 12 Eylül cuntasının hazırladığı anayasada, bu konu boşlukta bırakılmış. Belki onların bile aklına, bugünkü tablo gelmemiş. "Erdoğan gibi biri bir gün Cumhurbaşkanı olur; görevi ikinci partiye vermemezlik ederse ne olur?'' diye düşünememişler. Onların aklına bile böyle bir tablo gelmemiş demek ki.