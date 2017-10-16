CHP'li Yarkadaş: Davutoğlu'nun kitabı da cezaevine alınmıyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının Diyarbakır Cezaevi'ne alınmamasını TBMM gündemine taşıdı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yarkadaş, "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı cezaevine neden sokulmuyor?" diye sordu.

TIKLAYIN - Gerekçe 'şifreli haberleşme'; Demirtaş'ın kitabı cezaevine alınmadı

Cezaevlerinde son dönemde keyfi uygulamaların arttığına dikkat çeken Yarkadaş, "Yasaklar ve keyfi uygulamalar öyle bir hale geldi ki; AKP Konya Milletvekili Davutoğlu'nun Şehirler ve Medeniyetler kitabı bile cezaevine alınmıyor" dedi.

"Davutoğlu için de adalet istiyoruz"

Birgün’ün haberine göre, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Yarkadaş, "Davutoğlu, elinden alınan Başbakanlık makamını koruyamadı; bari kitabına konulan yasağa itiraz etsin. Davutoğlu için de adalet istiyoruz. Kitabının AKP bürokrasisi tarafından keyfi bir biçimde yasaklanmasına sessiz kalmayacağız" ifadesini kullandı.

"Davutoğlu, Kerkük’ten önce Diyarbakır’daki sorunu çözsün"

Davutoğlu'nun Kerkük'teki sorunların çözümü için yayınladığı 10 maddelik deklarasyonu eleştiren Yarkadaş, "Davutoğlu, Kerkük'ten önce Diyarbakır'daki sorunu çözsün" dedi.

TIKLAYIN - Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük için 10 maddelik öneri

Yarkadaş, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Diyarbakır Cezaevi Yönetimi, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı Seher'i tutukluların okumasını engellemiş. Keyfi bir yasak! Diyarbakır Cezaevi yönetiminin keyfiliği, Demirtaş'ın Seher'ini yasaklamakta sınırlı değil. İdare, AKP'li bir ismin kitabını da yasakladı. Diyarbakır Cezaevi İdaresi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Medeniyet ve Şehir kitabını da cezaevine aldırmadı. Demirtaş ve Ahmet Davutoğlu'nun kitabına yönelik uygulanan keyfi yasak, gücünü OHAL'in hukuksuzluklarından alıyor. Bugün Kerkük'teki sorunların çözümü için 10 maddelik deklarasyon yayınlayan Davutoğlu, Kerkük'ten önce Diyarbakır'daki sorunu çözsün... Faşizm budur; keyfiliktir, yasaktır, baskıdır, işkencedir, hesap vermemedir... Bakalım Davutoğlu kitabını faşizme karşı savunabilecek mi? Yoksa hayatta hiçbir karşılığı olmayan önerilerle AKP'nin yeni döneminde görev alabilmek için kitabının yasaklanmasına sessiz mi kalacak? Evet Sn. Davutoğlu, siz çökmüş stratejileri pazarlamaya çalışırken, Diyarbakır Cezaevi İdaresi, kitabınızı yasaklıyor. Şimdi söz sizde...​ Hem HDP'li Demirtaş'ın hem de AKP'li Ahmet Davutoğlu'nun kitaplarının cezaevine sokulmamasını Binali Yıldırım'a soracağız."