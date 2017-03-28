CHP'li Yarkadaş: Cezaevindeki gazeteciler buharlaştı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevindeki gazetecilere yolladıkları dayanışma kartlarının meslektaşlarına teslim edilmediğini açıkladı. Yarkadaş, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. CHP'li vekil, "Ailelerle birlikte yolladığımız kartları teslim etmeyenler, aklımızla alay ediyor. Gazetecilerin cezaevinde kaydı yokmuş... Ahmet Şık, Akın Atalay, Musa Kart ve Turhan Günay cezaevinde değilse neredeler? Bu arkadaşlarımız buharlaştı mı? Bu keyfiyeti kabullenmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, referandum çalışmalarına Kartal'da devam eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP PM Üyesi Hüsnü Süslü ve İlçe Başkanı Erdal Kıskanç'la esnafları ziyaret etti.

Marş söylediler

Kartal sokaklarında kalabalık bir partili grupla İzmir Marşı'nı söyleyerek yürüyen ve 'hayır' broşürü dağıtan Yarkadaş, daha sonra ise TGRT Haber TV'de bir tartışma programına katıldı.

"Yüzde Yüz Gündem" adlı programda cezaevindeki gazetecilerin haklarının keyfi bir biçimde gasp edildiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Başta Cumhuriyet Gazetesi yazarları olmak üzere onlarca meslektaşımız, sorgusuz sualsiz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarları tam 145 gündür neyle suçlandıklarını öğrenmeye çalışıyor. Savcı 145 gündür iddianame hazırlamıyor. Belli ki; iddianameye yazacak bir şey bulamıyor."

Keyfi uygulama

AKP milletvekili Mehmet Metiner'in de konuk olduğu programda konuşan Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazeteci arkadaşlarımızın yaşadıkları bununla sınırlı değil. KHK'larda böyle bir hüküm bulunmamasına rağmen, gazeteciler mektup yazamıyor, kendilerine yollanan mektupları alamıyor. Bu tamamen keyfi bir uygulamadır."

"Komik gerekçe"

Önceki hafta, tutuklu gazetecilerin aileleri ile Silivri Cezaevi'ndeki gazetecilere dayanışma kartı yolladıklarını belirten CHP'li vekil, "Bugün kartların teslim edilmediklerini öğrendim. Gerekçe ise komik..." dedi. Yarkadaş, kartların "Adı geçen kişilerin cezaevinde kaydı bulunmamaktadır" gerekçesiyle teslim edilmediğini söyledi.

"Buharlaştılar mı?"

CHP'li vekil, Sami Dadağlıoğlu'nun sunduğu TGRT'deki yayında tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ailelerle birlikte yolladığımız kartları teslim etmeyenler, aklımızla alay ediyor. Gazetecilerin cezaevinde kaydı yokmuş... Ahmet Şık, Akın Atalay, Musa Kart ve Turhan Günay cezaevinde değilse neredeler? Bu arkadaşlarımız buharlaştı mı? Bu keyfiyeti kabullenmiyoruz."

Yarkadaş, kartları teslim etmeyen tüm ilgililer hakkında avukatı Turan Aydoğan aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

Bakana anlatacak

CHP'li vekil aynı yayında, karikatürist Musa Kart'ın çizgilerinin halka ulaştırılmasının engellenmesini de eleştirdi. Yarkadaş, cezaevinde yaşanan sıkıntıları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yazacağı mektupta anlatacağını da sözlerine ekledi. Yarkadaş, keyfi tutumları TBMM gündemine yeniden taşıyacağını da söyledi.​