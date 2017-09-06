CHP'li Yarkadaş: Celsus kütüphanesi adım adım yok ediliyor, bu cinayeti durdurun!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Efes Antik Kenti içindeki tarihi Celsus Kütüphanesi adım adım yok ediliyor. Bu bir cinayettir. Bu cinayeti işlemeyin" çağrısı yaptı.

"İçim acıyor"

Twitter hesabından güncel beş fotoğraf paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP iktidarı, tarihi değeri olan ne varsa yok etmeye kararlı. Sur, Hasankeyf ve Arhavi'den sonra yeni hedefleri Efes'i tarihten silmek" dedi. Efes Antik Kenti'nin içindeki Celsus Kütüphanesi'nin bulunduğu alanın restorana çevrildiğini gösteren video ve fotoğrafları paylaşan Yarkadaş, "Az önce çekilen bu görüntüler içimi acıtıyor" ifadesini kullandı.

"Hakkınız yok"

Kültür Bakanlığı'nın İzmir'in Selçuk İlçesi sınırları içinde bulunan Efes Antik Kenti'ndeki tarihi alanları organizasyon şirketlerine parayla kiraladığını belirten Yarkadaş, "Garsonlar, sekiz bin yıllık tarihi, masa örtüleriyle örtüyor. Antik kent yıpranıyor ve adım adım yok ediliyor. Bu tarihi eserlere bunu yapmaya hakkınız yok" tepkisini gösterdi.

Dünya mirası

Efes Antik Kenti'nin 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alındığını hatırlatan Yarkadaş, "Türkiye'nin tanıtımında en önemli yüzlerden biri olan bu tarihi eser, restorana ve düğün salonuna çevrildi. Bunun anlamı tarihe saygısızlıktır" dedi.

Efes'in Birleşmiş Milletler koruması altında olduğunu da belirten Yarkadaş, "AKP, Hasankeyf ve Sur'u yok etti. Sıra belli ki Efes'e geldi. Görgüsüzlük, bayağılık ve para hırsı ne tarih dinliyor, ne antik kent..." diye konuştu.

"Restorana dönüyor"

Alanın saat 19.00'da boşaltılarak organizasyon şirketlerine kiralandığını belirten Yarkadaş, "Bu nasıl bir mantıktır? Hangi para binlerce yıllık mirasın yerine konulabilir? Bu kadar mı açgözlüsünüz? Doymak nedir bilmiyor musunuz? Bu ne pespaye bir anlayıştır!" tepkisini gösterdi.

AKP'ye de seslenen Yarkadaş, "Yaptığımızın IŞİD'ten farkı ne? Onlar da tarihi eserleri yok ediyor; siz de!" diye konuştu.

"Sinsi plan"

AKP'nin Efes'i adım adım yok etmeye çalıştığını belirten Yarkadaş, "Bir mekanın tarihle olan bağı kopar ve amacı dışında kullanılırsa, oranın yok olmama şansı sıfırdır... AKP de Efes'i sinsice yok ediyor" dedi.

Yapılan uygulamadan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunan Yarkadaş, "Tarihe düşmanlık, kimseye yarar getirmez. Dünyanın en önemli Antik kentini bar - restoran - düğün salonu yapmak, Türkiye'ye en büyük kötülüktür. Türkiye'ye düşmanlık etmekten vazgeçin ve dünya halklarından bu saygısızlığınız yüzünden özür dileyin" çağrısını yaptı.

Yarkadaş, bakanlığın bugüne kadar yaptığı kiralamalardan elde edilen gelirin de bozulan ve tahrip edilen alan İçin harcanmasını istedi.

"AKP avrupalı turist istemiyor"

AKP'nin turistlerden rahatsız olduğunu ve Türkiye'ye Avrupalı turistlerin gelmesini istemediğini de belirten Yarkadaş, "Türkiye'nin dünyayla olan bağını, bu tür eserleri de yok ederek kapatmayı tasarlıyorlar. Böylece kafalarındaki kapalı rejimi daha kolay kurabileceklerini sanıyorlar" tespitini dile getirdi.

CHP'li vekil, "İskenderiye Kütüphanesini yakmakla, Efes Celsus'u restorana çevirmek arasında hiçbir fark yoktur" ifadesini de kullandı.

"Dünyada örneği yok"

Dünyanın hiçbir yerinde antik bir kentin ya da tarihi eserin dokusunu bozacak bir uygulamaya izin verilmediğini belirten Yarkadaş, "Mısır'da piramitlerin bulunduğu alanda yemek yiyemezsiniz. Piramitlerin en az iki - üç kilometre ötesindeki boş alanda yemek yersiniz. Doğrusu da budur" dedi.

Fransa'da Versay Sarayı ile Louvre Müzesi'ndeki uygulamaları da örnek gösteren Yarkadaş, "Orada da yemek alanları var. Ancak tarihi dokuya hiçbir şekilde zarar verecek bir düzenleme yok. Bakanlık o örnekleri incelesin ve SİT alanı olan Celsus Kütüphanesi'ni restorana çevirme saçmalığına son versin" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'a sordu: Tarihe Efes'i yok eden kişi olarak geçmeyi mi istiyorsunuz?

Yarkadaş, Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'a da "Tarihe Efes'i yok eden kişi olarak geçmeyi mi istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Yarkadaş, konuyu TBMM gündemine taşıdığını da sözlerine ekledi.