CHP'li Yarkadaş: Bebek sahibi kadınların hapis cezaları yeniden düzenlenmeli

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kadın mahkûmlara ilişkin pozitif ayrımcılık içeren bir kanun teklifi hazırladı. Teklif, bebek sahibi kadınların hapis cezası suç ayrımı gözetmeksizin belli bir süre ertelenmesini öngörüyor.

Annesinin aldığı ceza dolayısıyla cezaevinde tutulan yedi aylık Miraz Akbaba ile aynı durumdaki bebeklerin mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen CHP'li vekil, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak , "Sistemin yarattığı sorunların çilesini kadınlar ve çocuklar çekiyor. Kadın da çocuğu da mağdur oluyor" dedi.

"510 çocuk cezaevinde"

Türkiye'deki cezaevlerinde şu an bebek sahibi 510 kadının çocuklarıyla birlikte bulunduğunu belirten Yarkadaş, "Bebekler cezaevinde büyümesin; aneler çocuklarını sağlıklı koşullarda yetiştirebilsin diye yeni bir teklif hazırladım" ifadesini kullandı.

Bu teklifin kanunlaşması halinde annenin ve bebeğin mağduriyetinin bir parça da olsa giderileceğini söyleyen Yarkadaş, şunları ifade etti:

"Annesiyle birlikte cezaevine konulan yedi aylık Miraz bebeğin durumu beni de duyarlı yurttaşlarımızı da üzüyor. Yedi aylık bir bebek, şu an cezaevinde. ... Ve o masum yavru, her sabah saat yedide annesiyle içtimaya çıkarılıyor. Oysa ki; Miraz ve onunla aynı durumda olan 510 bebek, o saatte uykusunun en tatlı yerinde... Bu çile ve eziyeti yüreğimiz kaldırmıyor."

CHP'li vekil, bu tür mağduriyetlerin giderilmesi için yapılması gerekenleri de anlattı. Yarkadaş "Dünyadaki örnekleri inceliyorum. Örneğin, bebek küçük yaşta ise annesinin cezası, suç ayrımı gözetmeksizin belli bir süre ertelenebilir mi? Buna ilişkin bir kanun teklifi hazırladım. Bu teklif kabul görürse, Miraz bebek örneğinde olduğu gibi, çocukların mağduriyeti ortadan kaldırılır"

"Miraz bebek ile aynı durumdaki annelerin mağduriyetini gidermek için..."

"Zira, bu yaş grubundaki çocukların sağlıklı gelişime sahip olması için, annesinin yanında ve doğal hayatın içinde olması şart... Cezaevi ise anneyi de bebeği de olumsuz etkiliyor. Bu mağduriyeti çift taraflı haksız cezalandırmayı engellemek için bir kanun teklifi hazırladım.

"Dünyanın değişik ülkelerinde çocukların anneleriyle birlikte cezaevinde kalmasına ilişkin bir yaş sınırı getirilmiş. İsviçre'de 3 yaşından küçük çocuklar cezaevinde kalamıyor. Avustralya'da bu sınır beş yaşına çekilmiş. Tüm bu örnekleri inceledik. Teklifimizde Miraz bebek ile aynı durumdaki anneler ile akranlarının mağduriyetini giderecek bir öneriye yer verdik."

CHP'li Yarkadaş, öneriyi şöyle özetledi:



"Danimarka'da bir anne hapis cezası aldıysa, bebeği de küçükse, ceza beş yıl erteleniyor. Böylece anne, bebeğini cezaevinde değil, dışarıda büyütüyor. Bu model Türkiye'de de uygulanabilir. Zira, ekonomik suçlarda anneler için erteleme yapılıyor. Ancak terör suçlarında bu hüküm işletilmiyor. Biz, Miraz bebeğin durumundan yola çıkarak, hapis cezası erteleme formülünün suç ayrımı gözetmeksizin hayata geçirilmesini istiyoruz. 8 Mart, bunun miladı olabilir."

Öte yandan, Yarkadaş 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere de katıldı. Yarkadaş Erzincan Söğütlü Köyü Dayanışma Derneği'nin düzenlediği kutlamada kadınlarla halay çekti.

