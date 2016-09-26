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Politika

CHP'li Veli Ağbaba'dan 'yedek vekil' tepkisi: Futbolcu mu seçiyorsun, lifi kopunca mı alacaksın?

"Bunlar Türkiye'nin gündemini değiştirmeye yönelik şeyler"

26 Eylül 2016 16:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'yedek vekil' tartışmasıyla ilgili olarak "Futbolcu mu seçiyorsun ki onun yedeğini alıyorsun. Milletvekili seçiyorsun. Milletvekilinin yedeği olur mu? Ölünce mi alacaksın? Bunun kriteri ne? Sakatlanınca mı alacaksın? Lifi kopunca mı alacaksın?" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Parlamentoda belediye meclislerindeki gibi her partinin kendi yedek milletvekili listesi olması faydalı olabilir; eksilme olursa bu listeden gelir, boşluk olmaz" demişti.

Ağbaba, yedek vekilliğe ilişkin olarak "Futbolcu mu seçiyorsun ki onun yedeğini alıyorsun. Milletvekili seçiyorsun. Milletvekilinin yedeği olur mu?" dedi.

Partisinin il binasında gazetecilere açıklamada bulunan Ağbaba, CHP olarak yedek milletvekilliğine karşı olduklarını ifade etti. Vekilin vekili olmayacağını savunan Ağbaba şunları söyledi:

"Yedek milletvekilliğinin amacı, AKP'nin kendi içindeki FETÖ'cü milletvekillerini temizlemek istemesidir. Bu konuda Cumhurbaşkanı ortaya bir tartışma attı. AKP kendi açığını kapatmak istiyor. Bu doğru bir uygulama değil. Aslı var, bunun bir de yedeği olmaz. Biz buna karşıyız. Vekil diyoruz, vekilin vekili olmaz. Vekilin yedeği olmaz. Futbolcu mu seçiyorsun ki onun yedeğini alıyorsun. Milletvekili seçiyorsun. Milletvekilinin yedeği olur mu? Ölünce mi alacaksın? Bunun kriteri ne? Sakatlanınca mı alacaksın? Lifi kopunca mı alacaksın? Nasıl alıp, devreye sokacaksın? Veya bir devre biri bir devre öbürü mü çalışacak? Bunlar Türkiye'nin gündemini değiştirmeye yönelik şeyler."

 

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