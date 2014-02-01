CHP'li Veli Ağbaba, Arınç'a 'hasta mahkumlar' mektubu gönderdi

Hülya Karabağlı

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyesi, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın hasta mahkum sorununu Bakanlar Kurulu'nda gündeme getiriceğini açıkladığı için kendisine bir mektup gönderdiğini söyledi. Ağbaba, mektubunda, CHP- CK'nin bu konuda atılacak her adıma destek vereceklerini vurguladı. Ağbaba'nın Arınç'a yazdığı mektup şöyle:

Sayın Bülent Arınç

Başbakan Yardımcısı

Bugün yapmış olduğunuz açıklamada “cezaevinde kalması sağlık şartları bakımından çok zorlanan bazı tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini” söylediğiniz ve ayrıca adli tıp onayı şartına ek olarak savcılık tarafından “topluma zararlı değildir” şeklinde bir uygulama ile tahliye yolunun kapatılmasının “hukuki” olmadığını belirttiğiniz basına yansımıştır.

CHP-Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu(CHP-CK) Milletvekilleri olarak Mart 2013 tarihinde yayınlamış olduğumuz “Hasta Mahpuslar Raporu”nda bu konuyu etraflı bir şekilde incelediğimizi ve bu Rapora ek olarak ziyaret ettiğimiz birçok cezaevi sonrası hazırladığımız raporlarda da defalarca hasta mahpusların derhal salıverilmesi gerektiğini belirttiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu konuda geçen hafta Meclis Başkanlığına sunmuş olduğumuz kanun teklifi ile de hasta mahpusların tahliye edilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladığımızı eklemek istiyoruz.

Bu noktada hasta mahpuslar hakkında söylemiş olduğunuz cümlelere katıldığımızı, atacağınız adımlar için tarafımızdan talep edeceğiniz her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayacağımızı iletmek istiyoruz.

Ayrıca elimizde derhal salıverilmesi gereken hasta mahpuslara ilişkin bir listenin olduğunu; talep etmeniz durumunda bu listeyi sizinle paylaşabileceğimizi hatırlatmak istiyoruz.

Bu konuda atacağınız her türlü adımda CHP-CK olarak her türlü yardımda bulunacağımızı birkez daha söylüyor, ekte Komisyon olarak hazırladığımız “Hasta Mahpuslar Raporunu” dikkatlerinize sunuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Adına