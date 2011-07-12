-CHP'Lİ VEKİLLERİN YERLERİ AYRILDI TBMM (A.A) - 12.07.2011 - CHP'de, grup toplantılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle milletvekillerinin yaşadığı yer sıkıntısına çözüm bulundu; milletvekilleri isimlerinin yazılı olduğu sıralara oturacak. CHP grup yönetimi, milletvekillerinin, geçen dönem salı günleri yapılan grup toplantılarına, izleyicilerin ve partilerin katılımı nedeniyle yaşadığı yer bulma sıkıntısını yeniden yaşamaması için harekete geçti. Milletvekilleri, oturacakları yerleri kurayla belirledi. Sıraların üzerinde, kurada çekilen numaralar yer aldı ve bütün milletvekillerinin isimleri tek tek yazıldı.