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Politika

CHP'li vekillere Gezi soruşturması

Gezi eylemlerine katılan CHP'li vekiller hakkında soruşturma açıldı

10 Ağustos 2013 17:40

Ankara'daki Gezi eylemlerine katılan CHP'li milletvekilleri ile Yargı Sen Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında Ankara cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Ankara Kennedy Caddesi'nde 15 Haziran akşamı yapılan eylemde CHP Grup Başkanvekili olan Emine Ülker Tarhan ile milletvekilleri Nur Serter, Aylin Nazlıaka, İdris Yıldız, İzzet Çetin ve Yargı Sen Başkanı Eminağaoğlu gelerek polisin müdahalesini engellemeye çalışmıştı.

Olayın üzerinden 40 gün geçtikten sonra Ankara Emniyeti'nin başsavcılığa gönderdiği fezlekede vekillerin eylemcilerle "kol kola yere oturduğu" vurgulandı.

Ankara başsavcılığı, dokunulmazlıkları bulunan vekillerle ilgili dosyayı ayırdı.

Başsavcılığın önümüzdeki günlerde vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlayacağı belirtildi.

Başsavcılık, Eminağaoğlu hakkında ise hakimler ve savcılar kanunu uyarınca işlem yapılmasına karar verdi ve ifade vermesi için adliyeye çağırdı.

 

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