-CHP'Lİ VEKİLLERDEN HÜKÜMETE YGS TEPKİSİ TBMM (A.A) - 05.04.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) "şifre iddialarına" ilişkin, "Neden şifre konulur; birilerine kıyak geçmek için" dedi. TBMM Genel Kurulda, CHP'nin "akaryakıt fiyatları" konusundaki araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü. Önerge üzerinde CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, dünyada en yüksek satılan akaryakıtın, Türkiye'de olmasının nedeninin dışarıdaki fiyatlar olmadığını söyledi. Akaryakıt ve benzin istasyonlarının "vergi dairesi gibi kullanıldığını" savunan Özyürek, toplam vergi gelirlerinin büyük bölümünün akaryakıttan alındığını kaydetti. Özyürek, "Gelin dışarıda her petrol zammı olduğunda zam yapmaktan vazgeçelim, vergi oranlarını makul düzeye indirelim" dedi. CHP iktidarında, çiftçilerin bugün olduğu gibi 3,5 liraya değil motorini 1,5 liraya kullanacağını söyleyen Özyürek, akaryakıt kaçakçılığının da önemli bir sorun olduğunu, hükümetin bununla ilgili hangi önlemleri aldığını sordu. Özyürek, YGS sınavında kitapçıklarda şifre olduğunun net şekilde ortaya konulduğunu söyledi. "Oturup insanlar olmayan şifreleri uyduruyorlar mı?" diye soran Özyürek, "Sahtekarlığı gelip burada savunmak hiçbirinize yakışmıyor. Yanlışa 'yanlış' diyin, 1,5 milyon insanın umudunu kırmaya ne hakkınız var? Türkiye'yi sınav yapamaz bir ülke konumuna getirdiniz" diye konuştu. AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, akaryakıtın dünyadaki fiyatlara paralel olarak arttığını kaydetti. Türkiye'de akaryakıt üzerinde vergi yükü olduğunu ancak bunun kendi iktidarlarından önce yüzde 70 iken şimdi yüzde 66'lara düştüğünü kaydeden Demirkıran, "AK Parti iktidarı, halka sunduğu hizmetleri petrol fiyatlarıyla karşılamamıştır ve karşılamak gibi bir niyeti yoktur" dedi. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, "Akaryakıt fiyatları çıkarken fiyata yansıtılıyor, düşüşler yansıtılmıyor" dedi. Bunun, "milleti aldatmak, yanıltmak" olduğunu ifade eden Günal, "Çünkü buradan önemli ölçüde vergi alıyor. En fazla vergiyi alan ülke biziz" diye konuştu. Günal, MHP iktidarında, çiftçilerin kullandığı akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV'yi sıfırlayacaklarını vadetti. AK Parti Rize Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu da akaryakıttan litre başına alınan verginin sabitlendiğini söyledi. Özyürek'in mazottan alacakları vergiyi sıfırlayacaklarını söylediğini anımsatan Bayramoğlu, "20 milyar lira vergi gelirinden feragat edecekseniz. Bu güzel söylem ama bunun yerine ne koyacağınızı da söylemelisiniz" dedi. Bayramoğlu, petrol fiyatlarının düşük olduğunu söylemediğini ancak sistemin bunu tolere edebildiğini kaydetti. CHP'nin önerisi reddedildi. -YGS'DE ŞİFRE İDDİALARI- TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'ye, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın YGS sınavıyla ilgili, "Bu iş, hükümete yönelik bir komplo da olabilir" ifadesiyle ilgili söz verdi. Şandır, ÖSYM'de sık sık yaşanan sorunların Genel Kurulda görüşülmesini istediklerini söyleyerek, "Niyetimiz hükümeti göreve davet etmek" dedi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de aynı konuyla ilgili söz alarak olarak, "Neden şifre konulur? Birilerine kıyak geçmek için. Aptal mı, geri zekalı mı bunlar, niye şifre koyuyorlar? Kişiye özel kitapçık hazırlanıyorsa, istedikleri kişiyi istedikleri yere sokmak için. Bu haksızlıktır, haramdır, yalancılıktır, sahtekarlıktır" dedi.