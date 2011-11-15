-CHP'li vekiller sosyal medyayı sevdi TBMM (A.A) - 15.11.2011 - CHP'li milletvekilleri, facebook, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanmayı seviyor. CHP'den 68 milletvekilinin facebook ve twitter hesabının yanı sıra kişisel internet sitesi de bulunuyor. CHP'nin her dönem bastırdığı milletvekili albümü, 24. Dönem için de hazırlandı. CHP'li milletvekillerinin özgeçmişi ve telefon numaralarının yer aldığı albümde, bu dönem ilk kez sosyal paylaşım sitelerini kullanan milletvekillerinin adresleri de yazıldı. Albümde CHP'li milletvekillerinden 30'u, TBMM adreslerinin yanında facebook, twitter ve kendi adlarına açılmış internet adreslerini kullandı. CHP'de facebook ve twitterı kullananların başında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Kılıçdaroğlu'nun, ''kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr'' adlı Meclis adresinin yanı sıra ''twitter.com/kilicdaogluk'', ''facebook.com/K.Kilicdaroğlu'' adlı hesapları ve ''www.kemalkilicdaroğlu.com'' isimli internet sitesi var. Kılıçdaroğlu gibi 4 adres birden kullanan milletvekilleri arasında İstanbul Milletvekilleri Sebahat Akkiraz, Aydın Ayaydın, Süleyman Çelebi, Umut Oran, Aykut Erdoğdu, Ali Özgündüz, Müslim Sarı, Faik Tunay, Ankara Milletvekilleri Gülsün Bilgehan, Aylin Nazlıaka, Gökhan Günaydın, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Edirne Milletvekili Recep Gürkan bulunuyor. Bu milletvekilleriyle birlikte CHP'li milletvekillerinden 64'ü facebook kullanıcısı. Milletvekillerinden 38'inin de twitter hesabı var. CHP'li milletvekillerinden 59'u ise kendi adına açılmış internet sitesi aracılığıyla seçmene, vatandaşlara ulaşmayı tercih ediyor. CHP'den 40 milletvekili ise sadece TBMM'nin internet adresini kullanıyor. -CHP'de hukukçular ağırlıkta- CHP'nin albümünde, milletvekillerinin meslek gruplarına göre dağılımı da yapıldı. CHP'de ağırlığı hukukçu milletvekilleri oluşturuyor. CHP'de 34 hukukçu milletvekili görev alıyor. Bu meslek grubunu, 20 milletvekiliyle öğretim üyesi, görevlisi, 16 hekim, 14 mühendis, 13 ekonomist ve işadamı, 8 yönetici, 6 gazeteci kökenli milletvekili izliyor.