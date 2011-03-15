CHP'li vekiller Silivri'de Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı ziyaret etti

T24 - Hülya Karabağlı / Ankara

Ergenekon'a monte ettiler

Cinayette ihmali olanlar

AB'nin tepkisi

"Üç torba açıldı"

"Silivri toplama kampı"

CHP'li Özdemir, T24'e gazetecilerle geçen görüşmeyi değerlendirdi. "İki gazeteci de 'Ergenekon'u ortaya çıkarırken bundan dolayı suçlanmak zorumuza gidiyor' dedi. Nedim Şener'in Dink cinayetiyle tutuklanmasına giden süreci değerlendirdiğini anlatan Özdemir, "Nedim, Dink olayında açığa alınanların hakkında açtıkları davayı kaybettikten sonra kendisini Ergenekon davasına monte ettiklerini söyledi. 'Beni Ergenekon davasına monte ettiler' dedi."Şener, Dink cinayetini açığa çıkarma konusundaki gelişmeler nedeniyle tutuklandığını savunurken, şunları söyledi:"Dink cinayetinde parmağı olanların komplosuyla Silivri'ye düştüm. Avrupa Parlamentosu'nun raporunda benim ve Ahmet Şık'ın isimleriyle Hrant Dink cinayetinde ilerleme kaydedilememesi konuları ayrı başlıklar olarak yer aldı. Oysa bu iki konu birbiriyle bağlantılıdır.Kitabımdan sonra Silivri'ye getirildim. Benim Ergenekon'la alakam yok. Bu cinayette ihmali ve dahli olan devlet görevlilerinin isimleri tek tek ortaya çıktığı için bana bu komplo kuruldu.Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, daha önce beni şikâyet ettiler. Ağır cezada yargılandım ve beraat ettim. Yılmazer görevden alındı. Akyürek'i biliyorsunuz. Polisin içindeki tarikat, cemaat yapılanmalarını deşifre etmeye çalıştığımız için beni ve Şık'ı, bunları gördükleri için alakamız olmayan bir davayla bağlantılandırmaya çalışıyorlar. Şimdi beni Ergenekon soruşturmasına monte ettiler. Dink cinayetini aydınlatayım derken, cinayette rol oynamış bazı kişilerle aynı örgütün üyesi haline getirildim"Şener, kendilerinin tutuklu bulunduğu süreçte gerek Türkiye gerekse AB başta olmak üzere çeşitli batı ülkelerindeki sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşlarından gelen tepkileri memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Gözaltına alınmış olmamız AB ve fikir beyan etmeyen gazetecilerin bile tepkisine yol açmış olması bu dava için bir dönüm noktası olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Özdemir, gazeteci Şık'la bir saatlik görüşmede, "Türkiye'de üç torba açıldı. Bunlar Ergenekon, Devrimci Karargâh ve KCK torbaları. İstemediklerini bu torbalardan birine atıyorlar. Bunlar hep tarikatların cemaatlerin Fethullah Gülen'in devlet içindeki yapılanmalarını deşifre ettiğimiz için başımıza geliyor. Savcı gerçekten doğru bir şey yapmak istiyorsa Henefi Avcı'nın savcıya verdiği delilleri, belgeleri mahkemede açıklasın"CHP'li Malik Ecder Özdemir, gazetecilerle görüşmelerinin ardından Balyoz davasını izlediklerini söyledi ve " Bir kere gazeteciler üzerinden yapılan şey basın özgürlüğüne karşı iktidar tertibidir. 12 Haziran'dan sonra kuracağı devlet düzenine karşı çıkabilecekleri bertaraf etme çabasıdır" dedi.""Balyoz davasını izledik. Yürekler acısı bir tablo" diyen Özdemir, "Silivri'de traji komik tiyatro devam ediyor. Adalet yok. Orada TSK yargılanıyor" dedi.