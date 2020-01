CHP'li vekiller o yurdu araştırmak için Dikili'de

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam, Dikili ilçesindeki ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda kalan bazı çocukların cinsel istismara maruz kaldıklarının ortaya çıkmasının ardından, Genel Merkez\'in görevlendirmesiyle konuyu araştırmak ve bilgilenmek üzere ilçeye gitti. Dikili Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve konuyu takip eden savcı ile görüşmeler yapan vekiller, edindikleri bilgileri Genel Merkez\'le paylaşacak.

Dikili\'deki özel bir yurtta, temizlik görevlisi Ö.F.E.\'nin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasıyla ilgili olarak ilçeye giden CHP\'mi milletvekillerinden Tacettin Bayır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu milli eğitim çizgisinin dışında bazı özel yurtlarda son zamanlarda Türkiye\'nin her yerinde bu tarz olaylar yaşanıyor. Dikili\'de de bu olayın yaşanmasından üzüntü duyuyoruz. Maalesef üstünkörü, sadece fiziki ortamın hijyenine yönelik yapılan denetimlerle yurt meselesini çözdüğünü zanneden bir Milli Eğitim var. Tavizsiz, olaya karışan bu ve benzeri yurtlar derhal kapatılmalı ve bir daha yurt ruhsatı verilmemelidir. Yurtların sadece devletin denetiminde, devlet eliyle yönetilmesi gerekir. Atatürk, \'Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır\' demiştir. Çocuklarımız medeniyet ışığından gericiliğin ışığına itilemez ve utanç verici taciz olaylarının merkezi haline gelen yurtlara emanet edilemez. Buna izin vermeyeceğiz\" dedi.

ÇAM\'DAN MİLLİ EĞİTİM BAKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da Türkiye\'nin her yerinden aynı tür tarikat yurtlarında yaşanan çocuk istismarı olaylarının çok vahim bir eğitim tablosu olduğunu ifade ederek, \"Çocuklarımızın geleceği iktidar eliyle çalınıyor, hayatları karartılıyor. Bütün bu yaşananlar eğitim sisteminin sonucudur. Köy okulları ve devlet yurtları kapatılarak küçücük yavrularımız bu yobaz, bu ahlak dışı her türlü işi kendilerinde hak gören tarikat yurtlarına mecbur bırakılıyor. Milli Eğitim Bakanına soruyorum, istifa etmen için daha kaç çocuğun cinsel istismara maruz kalması, hayatının kararması gerekiyor\" diye konuştu.

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği\'ni yürürlükten kaldıran Mayıs 2017 tarihli Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile yurtların devlet elinden çıkarıldığını belirten Çam, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bu yönetmeliği derhal geri çekmesi gerektiğini söyledi. Yönetmeliğin gerçek ve tüzel kişilere ortaokul düzeyinde yurt, pansiyon, apart ve stüdyo daire açma izni verdiğini vurgulayan CHP\'li Çam şu açıklamayı yaptı:

\"Gerçek ve tüzel kişilere bu yetkinin verilmesi doğru değildir. Telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır. Ortaokul düzeyinde açılacak yurtlar mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işletilmelidir. Yönetmelikle ayrıca bu kurumları denetlemesi gereken maarif müfettişlerinin denetim hakkı saklı tutulmuştur. Maarif müfettişlerinin denetlemediği kurumlarda siyasi yandaşlık ön plana çıkacak, istismar vakalarının üzeri daha kolay örtülecektir. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilere yurt, pansiyon açmanın yanı sıra en az 10 öğrenci ile apart ve stüdyo daire açma yetkisi verilmektedir. Bunun anlamı bir apartman dairesi kiralayan tüm gerçek ve tüzel kişilerin bu evleri açabilmeleridir. İstismar vakaları bu tür kurumlarda artacaktır. Karaman\'da, Aladağ\'da, İzmir\'de yaşanan olaylar tüm kamuoyunun vicdanını sızlatmışken, ortaokul düzeyinde özel teşebbüse yurt açma yetkisi verilmesi kabul edilemez. Tekrarlıyorum bu yönetmeliğin geri çekilmesi gerekir.\"

Dikili\'deki cinsel istismar soruşturması kapsamında temizlik görevlisi Ö.F.E. tutuklanmış, yurt da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mühürlenmişti.



