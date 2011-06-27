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Politika

CHP'li vekiller Meclis'e gidecek, yemin etmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Meclis’e gideceklerini, ancak yemin için kararlarını bugün

27 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Meclis’e gideceklerini, ancak yemin için kararlarını bugün vereceklerini söyledi. Kulislerde CHP'lilerin yemin etmeyecekleri konuşulurken, sadece Meclis'i yönetecek Oktay Ekşi'nin yemin edeceği ifade ediliyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’teki yemin töreninden önce NTV’ye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmeyen Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay için mücadelelerini parlamento zemininde yapacaklarını söyledi. Meclis’e gideceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Yemin konusundaki kararımızı bugün belirleyeceğiz” diye konuştu.

Parlamentoda çalışacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Sokakta mücadele vermeyeceğiz” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın sessiz kalmasını garipsediğini de ifade etti.

Kulislerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm CHP milletvekillerinin yarın yemin etmeme eğiliminde oldukları konuşuluyor.

Sadece en yaşlı milletvekili sıfatıyla Meclis'e başkanlık yapacak Oktay Ekşi'nin yemin etmesi bekleniyor.


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