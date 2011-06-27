CHP'li vekiller Meclis'e gidecek, yemin etmeyecek

T24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’teki yemin töreninden önce NTV’ye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmeyen Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay için mücadelelerini parlamento zemininde yapacaklarını söyledi. Meclis’e gideceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Yemin konusundaki kararımızı bugün belirleyeceğiz” diye konuştu.Parlamentoda çalışacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Sokakta mücadele vermeyeceğiz” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın sessiz kalmasını garipsediğini de ifade etti.Kulislerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm CHP milletvekillerinin yarın yemin etmeme eğiliminde oldukları konuşuluyor.Sadece en yaşlı milletvekili sıfatıyla Meclis'e başkanlık yapacak Oktay Ekşi'nin yemin etmesi bekleniyor.