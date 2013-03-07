CHP'li vekiller Esed'le görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey ve Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün de aralarında bulunduğu CHP heyeti, büyük bir gizlilikle Şam'a giderek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile görüştü. CHP'li heyetin 4 ay sonra Şam'a yaptığı bu ziyarette, Suriye yönetimine ait hapishanelerde bulunan bazı batılı gazetecilerin serbest bırakılması konusunda bir gelişme yaşanabileceği bilgisi kulislere yansıdı. Heyetin bugün ya da en geç yarın karayoluyla Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

'Türkiye, Suriye'nin iç işlerine karışmasın'

Akşam gazetesi muhabiri Rezzak Oral'ın haberine göre, Suriye'nin resmi devlet ajansı Sana, dün Esad'ın bir CHP'li heyet ile görüştüğü bilgisini abonelerine servis etti. CHP yönetiminin bilgisi dahilinde ancak büyük bir gizlilik ile gerçekleşen ziyarete, CHP adına Pavey'in yanısıra Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Hatay Milletvekili Hasan Akgöl katılırken, Pavey'in annesi Ayşe Önal'ın da heyette bulunması dikkati çekti. Sana'nın servis ettiği habere göre CHP heyeti Esad'a, "Türk halkının Suriye’nin iç işlerine karışılmasına karşı olduğu ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediği" mesajını iletti. Esad ise, Türk halkının Suriye’nin istikrarına destek veren tavrıyla Erdoğan hükümetinin teröre destek verme ve bölgeyi istikrarsızlaştırma ısrarı arasındaki farkı gözetmesi gerektiğine gereğine işaret etti. Esad, hükümetin politikalarını reddeden partileri takdir ettiğini de CHP'li heyete aktardı.

Edinilen bilgilere göre; CHP heyeti büyük bir gizlilik içinde dün Şam'a hareket etti. 5 kişilik heyetin yakın çevrelerinden bile Suriye'ye gittiklerini gizlediği öğrenildi. Bazı heyet üyelerinin ise yakın arkadaşlarına, "Çok olumlu bir iş için gidiyoruz. Başarabilirsek çok iyi haberlerle döneceğiz" dedikleri kaydedildi.

CHP heyetinin Suriye'ye Esed rejiminin elinde bulunan bazı batılı gazetecilerin serbest bırakılması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı haberinin alınması üzerine gittikleri ileri sürüldü. Gazeteci Cüneyt Ünal'ın Kasım 2012'de kurtarılmasının ardından Suriye'de bulunan yakınlarından haber alamayan bazı batılı aileler, sorunu çözmek için CHP'ye başvurmuş ve devreye girmelerini istemişti. CHP'liler de bu başvuruları Esad yönetimine iletmişti. Heyetin, Şam yönetimindeki hapishanelerde tutulan bazı batılı gazetecilerin kurtarılabilmesi ümidi üzerine bu ülkeye gittikleri kaydedildi. Alınan bilgiye göre, bazı tutuklu batılıların CHP heyetine teslim edilmesi gündeme gelebilecek. Şam yönetiminin olumlu karar vermesi üzerine, CHP heyetinin bugün ya da yarın büyük bir olasılıkla karayoluyla Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

'Kasım ayında kameraman Ünal'ı almışlardı'

CHP heyeti Kasım 2012'de Şam rejimince tutuklandıktan sonra 87 gün esaret hayatı yaşayan kameraman Cüneyt Ünal'ı kurtarmıştı. CHP heyetinde Hatay milletvekilleri Refik Eryılmaz, Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu ve Ankara Milletvekili Levent Gök yer almıştı. 4 kişilik heyetin Esad ile çektirdiği fotoğraf ise bazı CHP'liler tarafından yanlış bulunmuştu. Dün Şam'a giden CHP heyetinin Esad ile çektirdiği fotoğraf ise, yabancı ajanslara düştü.