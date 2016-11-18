CHP'li vekiller: Akar ve Fidan neden Darbe Komisyonu'na çağrılmıyor?

CHP'li Darbeyi Araştırma Komisyonu üyeleri Aytun Çıray ve Aykut Erdoğdu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bilgi vermesini istedi, "Bu şart olmazsa olmazımızdır" dedi. Vekiller, "Akar ve Fidan neden komisyona çağrılmıyor" diye sordu.

Sözcü'den Başkan Kaya'nın haberine göre, darbe girişimini 4 Ekim'den bu yana araştıran Meclis Darbe Komisyonu çalışmaları iki isim üzerine kilitlendi. Muhalefet Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın mutlaka komisyonda dinlenilmesini isterken, komisyon resmi çağrı yapmadı.

Hangi istihbarat verdi?

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Fidan ve Akar komisyonda dinlenilmesi şart ve olmazsa olmazımızdır. Bu iki isim konuyu aydınlatacak bilgilere sahip. Örneğin Genelkurmay Başkanı Akar rehin alınıp sabaha karşı kurtulduktan sonra Başbakanlık'a helikopterle gidiyor ama yanında girişimin en önemli ismi Mehmet Dişli var. Helikoteri kullanan pilot şu anda tutuklu. Neden Dişli'yi yanında götürdü? Bunu sormamız ve tatmin edici bir cevap almamız gerekli. Fidan, Genelkurmay Başkanı'na gidip hangi istihbaratı verdi. Darbe girişimi mi dedi yoksa başka bir şey mi" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekil Aykut Erdoğdu da Akar ve Fidan'ın yanı sıra kuvvet komutanlarının da komisyona gelmeleri gerektiğini belirtti.

"Sorunlar çıkabilir..."

Komisyon Başkanı AKP'li Reşat Petek ise çekinceli davranıyor. Petek, Akar ve Fidan'ın daveti edilmemesi konusunda şunları söyledi:

"Şu ana kadar kendilerine davet yapmadık. Savcılıklarını soruştuşturması devam ediyor, bir taraftan da biz Anayasa'nın 138. madddesini ihlal etmeden sürdürmek zorundayız. Müdahil olup bilgileri istediğimizde sorunlar çıkar."