CHP'li vekilin iddiası: Reyhanlı'ya atılan roket Afrin'den değil

CHP Parti Meclis (PM) üyesi ve Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, ​Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı" harekâtı sürerken, önceki gece Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen roket saldırısının Türkiye sınırları içinden düzenlendiğini ileri sürdü. CHP'li Dudu, “Bu roketlerin menzili 12 kilometre. Ve buradan (Reyhanlı kent merkezi) Suriye sınırı yani Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla. Yine aldığımız bilgiye göre, saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi" iddiasında bulundu.

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CHP PM üyesi ve Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, CHP İlçe Başkanı Fatih Turan ile birlikte, önceki gece Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili ve belediye başkanı ile görüşmelerde bulunan Dudu, Cumhuriyet gazetesinden Akın Bodur’a yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bu roketlerin menzili 12 kilometre. Ve buradan (Reyhanlı kent merkezi) Suriye sınırı yani Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla. Yine aldığımız bilgiye göre, saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi. Yani saldırının terör örgütü tarafından yapıldığı noktasında şüphe yok ancak, Suriye’den değil, Reyhanlı kırsalından önceden hazırlık yapılmak suretiyle bu saldırının yapıldığı ve roketlerin oradan ateşlendiği bilgisi bize ulaştı. Bu da ciddi ve dikkate alınmaya değer bir bilgidir. Bu noktada hükümetin, devletin gerekli tedbirleri alacağını ve üzerine düşeni yapacağına inanıyorum."

Olayın ardından YPG’den yapılan açıklamada saldırının kendileri tarafından düzenlenmediği belirtilmişti.