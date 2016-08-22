CHP'li vekilin dava açtığı üniversiteli: Ben bu paraları nasıl ödeyeceğim?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtığı üniversiteli Doğuhan Oğuzhan, "Milletvekili beni mahkemeye verdi ve para cezası aldım. Şimdi ikinci olarak tazminat davası açmış. Ben bu paraları nasıl ödeyeceğim? Yazdıklarımdan dolayı pişmanım” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Denizli Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Doğuhan Oğuzhan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a sosyal medyadan hakaret etti. Mesajı gören Tanal, Oğuzhan’dan şikâyetçi oldu. Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi de, yargıladığı gence 2015 Kasım ayında 6 bin 80 TL tazminat cezası verdi. Hüküm de geri bırakıldı. Ancak CHP’li Tanal işin peşini bırakmadı ve bu kez 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 5 bin liralık tazminat davası açtı.

Attığı tweet yüzünden ikinci defa dava açıldığını öğrenen Oğuzhan, milletvekili Tanal’dan davayı geri çekmesini istedi. Yaptığının hata olduğunu belirten Oğuzhan, “Kızgınlık anında tweet atmıştım. Milletvekili beni mahkemeye verdi ve para cezası aldım. Şimdi ikinci olarak tazminat davası açmış. Ben bu paraları nasıl ödeyeceğim? Yazdıklarımdan dolayı pişmanım” dedi. Tanal’ın davasını geri çekmesini istediğini belirten Doğuhan, “Darbe girişimi sonrası Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bütün hakaret davalarını geri çekti. Mahmut Tanal’dan da bana açtığı davayı geri çekmesini istiyorum” diye konuştu.