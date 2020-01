CHP'li vekilin bayram mesajı PTT’ye takıldı

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir’in, Kurban Bayramı nedeniyle seçim bölgesindeki vatandaşlara yollayacağı mesajı PTT’ye takıldı.

Murat Emir'in önceden hazırlayıp PTT Genel Müdürlüğü Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Birleşik Posta Baskı Sistemleri Grup Mühendisliği’ne gönderdiği bayram kartları ‘metin uzun’ denilerek basılmadı. 4 gün sonra ‘teknik arıza var’ gerekçesiyle mesajın basılıp gönderilemeyeceği söylendi. Geçen yılki mesajın daha uzun olmasına karşın basılıp gönderildiğini fark eden Emir, günlerce oyalanmamın nedeni, bayram mesajımın içeriğinden duyulan rahatsızlık mıdır" diye sordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Emir, PTT’nin bilerek bayram mesajını basmadığını söyledi. Bayramdan 10 gün önce hazırlayıp yolladığı bayram tebrik mesajına ilişkin ‘metin uzun’ yanıtının inandırıcı olmadığını ifade eden Murat Emir, “2016 yılında, yanı geçen sene basımı yapılıp gönderilen mesajın uzunluğu 4.645 vuruşken, bu yılki ilk mesajımız 4.241, kısaltarak ilettiğim ikinci mesajımız 2.219 vuruş, ikinci kez kısaltarak ilettiğim üçüncü mesajımız ise sadece 1.012 vuruş. Buna göre, PTT Genel Müdürlüğü Posta ve Telgraf Dairesi, geçen yıl daha uzun olan mesajımı basıp gönderiyor, bu yıl kısalta kısalta 1.012 vuruşa kadar çektiğimiz mesajı basmıyor ve göndermiyor” dedi.

“Mesajımın içeriğinden mi rahatsız olundu?”

Murat Emir, mesajının içeriğinde iç ve dış politikada yaşanan gelişmelere değinerek, AKP iktidarını eleştirdiğini; bunun da PTT yöneticilerinin engeline takıldığını savunarak, “Günlerce oyalanmamın nedeni, bayram mesajımın içeriğinden duyulan rahatsızlık mıdır? AKP’nin hukuksuzluğu hakim kılan, OHAL şartlarında yönetimi sürekli kılmaya çalışan, 15 Temmuz ‘kontrollü darbe girişimi’, mühürsüz oylarla kabul edilen anayasa değişikliği ve CHP olarak ADALET hareketimize ilişkin değerlendirmelerim anlaşılan, ‘Saray’ın ağzına bakan bürokratlar tarafından beğenilmemiş. Geldiğimiz aşama vahimdir. Adeta açık bir cezaevinde yaşıyoruz; tüm görüşlerimiz, kutlama içerikli mesajlarımız ve mektuplarımızın birilerinin onayından mı geçmesi gerekiyor. Bilindiği gibi cezaevlerine gönderilen ve cezaevlerinden gönderilen mektuplara ‘GÖRÜLMÜŞTÜR’ damgası vurulmaktadır. Anlaşılan biz de her türlü yazışmamızı önce ‘Saray’a göndereceğiz, oradan ‘GÖRÜLMÜŞTÜR’ damgası vurulmasını bekleyeceğiz” dedi.

Basılmayan bayram mesajı

CHP’li Emir’in, PTT tarafından basılıp gönderilmeyen bayram mesajı ise şöyle:

“Değerli yol arkadaşım;

Milletvekili sorumluluğu vererek gönderdiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin geride bıraktığımız 26’ncı dönem 2’nci yasama yılını kapsayan Ekim 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında, Ülkemiz hem dış hem de iç politikada ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. AKP iktidarının 2002 yılından itibaren yarattığı tahribatların sonuçları, son iki yılda tüm boyutlarıyla kendini gösterdi ve başta güvenlik, ekonomi ve hukuk olmak üzere birçok alanda sistemimiz çöktü. İçeride hukuksuzluk hukuk, rantçılık ekonomi, şiddet ve baskı güvenlik politikası olarak dayatılarak, ‘Saray ve çevresi’nin korunması amaçlandı. En ciddi tehlike ise, Ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasındaki sorunlu, sorumsuz yanlış politikalardan kaynaklandı. Güneyimizdeki komşularımız Suriye ve Irak, AKP’nin katkısıyla başta ABD olmak üzere dünya güçlerinin adeta savaş arenasına dönüştürüldü ve ateş, her geçen gün bizi daha da fazla sarmaya başladı. İktidarını devlet gören; devleti, partinin bir organı gibi yöneten; iç ve dış siyaseti dini referanslarla şekillendirmeye çalışanlar, komşularımızın bugünkü halinden zaman geçirmeksizin ders çıkarılmalıdır. Yaşananlardan çıkarılacak ilk ders ise, ‘demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ kimliğinin, yüzyılımızda karşı karşıya kalınan tehditlerin panzehri olduğudur.

Toplumsal ve siyasal birliktelikleri, birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz demokrasi, laiklik ve evrensel hukuk ilkeleri etrafından kurulmuş ve bu kimlikle yol alan toplumların, bugünkü tehditleri savuşturarak yarınlara güçlü şekilde yürüdüğü tartışmasız bir gerçekken, Ülkemiz, 15 yıldır tersi istikamette izlenen yanlış politikalar nedeniyle tam anlamıyla çıkmaza sokulmuştur. Bunun müsebbibi AKP iktidarıdır. Bölgemizde izlenen yanlış dış politikanın bedeli her geçen gün artıyor, iç siyasette de Cumhuriyetimizin kazanımları yok sayılarak otoriter, diktatöryal bir anlayış hâkim kılınmaya çalışılıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ‘kontrollü darbe’ üzerinden hukuku rafa kaldıran, temel haklarımızı sınırlayan ve topluma adeta deli gömleği giydiren AKP siyaseti, OHAL döneminde, yani antidemokratik bir süreçte rejim değişikliği öngören anayasa değişikliğini oylamaya götürmekten de kaçınmamıştır. Tüm baskılara, mühürsüz oyların geçerli sayılması gibi hilelere karşı halkımızın yarısı referandumda ‘HAYIR’ deme duruşunu göstermiş; tek adamcılığa karşı olduğunun, demokratik parlamenter rejime sonuna kadar sahip çıkacağının mesajını açık ve net şekilde vermiştir. Bu duruş, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde 15 Haziran’da başlattığımız, aralıksız 25 gün süren ve 432 kilometre katedilerek 9 Temmuz günü İstanbul Maltepe’de sonlandırdığımız ‘ADALET YÜRÜYÜŞÜ’ ile doruk noktasına ulaşmıştır. ‘ADALET YÜRÜYÜŞÜ’müz, diktatörlük özlemcilerine ve AKP’nin izlediği yanlış politikalar nedeniyle Ülkemiz üzerinde kirli hesaplar yapanlara korku salarken, demokratik, laik ve evrensel hukuk ilkeleri etrafında bir ve beraber yaşamak isteyen sessiz yığınlara da cesaret vermiştir. ‘Yarının özgür yaşamını, baskılara direnenlerin kuracağı’ bilinciyle çıktığımız yolda şimdiki adresimiz, bağımsızlık ve birlik uğrunda yüzyıl önce verdiğimiz mücadeleyle ortak tarihimizi inşa ettiğimiz yer olan Çanakkale’dir. 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de düzenleyeceğimiz ‘ADALET KURULTAYI’yla, Mustafa Kemal Atatürk’ün evrensel değerler üzerinde kurduğu Cumhuriyetimizin, dolayısıyla beraberliğimizin umutla, heyecanla nasıl sahiplenildiğini dosta-düşmana bir kez daha göstereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğini kuran ve bu ışığı yarına ulaştıracak olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin çatısı altında birlikte mücadele vermenin onuru ve gururuyla sizin ve ailenizin Kurban Bayramı’nı kutlar; çatışma ve savaşların olmadığı barış içinde bir dünyada nice güzel bayramlarımızın olmasını dilerim.

Halkla İlişkiler Binası Zemin No: 48 Meclis ofisimin kapısının sizlere her zaman açık olmasının yanında (0312) 420 60 24-25 telefon, (0312) 420 22 97 faks ve (0533) 744 81 54 cep telefonu numaralarından; @muratemirchp Twitter, drmuratemir Facebook, muratemirchp Instagram ve muratemirchp.gmail.com adreslerinden her an bizlere ulaşabilir ve tüm çalışmalarımızı takip edebilirsiniz.”