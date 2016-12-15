CHP'li vekilden MHP'lilere: "Başkanlık isteyen Öcalan'dır" diyen Bahçeli değil miydi?

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP ile ortak hazırlanan anayasa değişiklik paketi üzerinden Devlet Bahçeli’ye yüklenince sadece MHP’nin değil, AKP’lilerin de hedefi oldu. CHP'li Çıray’ın, "Türk milletinin adını 'bu millet' yaptığını hafızalarınızdan silseniz de vicdanınızdan silebilecek misiniz? Sayın Bahçeli değil miydi 'Başkanlık isteyen Öcalan'dır' diyen" şeklindeki sözleri MHP’lileri çok kızdırdı. MHP’li Ruhi Ersoy, "Herkes klasmanına göre konuşsun. MHP liderini bu kürsüde ağzına alacak adam bir kere düşünerek alsın lütfen" dedi.

Genel Kurul’da CHP’li Çıray’ın tutanaklara geçen konuşması ve tartışmalar şöyle:

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir tek adam devleti hâline gelmesine hangi gerekçelerle rıza göstereceksiniz?

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Bizim aklımız bize yeter, aklınızı kendinizi saklayın.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Hem de kime rıza göstereceksiniz, 5 Mayıs 2013'te ağzını doldura doldura "Türk milliyetçiliğini ayağımızın altına alıyoruz." diyen ve ülkücüleri "Fatiha bilmezler." diye suçlayan birine mi?

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - MHP'nin aklı kendine yeter, sen akıl verecek durumda değilsin.

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sen HDP'ye birkaç kelam et, MHP ne yaptığını biliyor.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Değerli dostlar, bir an Türk milliyetçiliğine ve milliyetçilere yaptığı sayısız hakareti bağışladığınızı farz edelim, peki bu iktidarın Türkiye'de PKK'ya yeniden can verdiğini unutacak mısınız?

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Kırk beş gün koalisyon görüşmesini MHP yapmadı, sen yaptın onu.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Sırf bu uyduruk, bölücü, yanlış siyasetler yüzünden hiç vermememiz gerektiği hâlde verdiğimiz şehitlerin ruzumahşerdeki şahitliği ne olacak?

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - PKK'lıların cenazesine gidenlere söyleyeceksin onu.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Türk milletinin adını "bu millet" yaptığını hafızalarınızdan silseniz de vicdanınızdan silebilecek misiniz? Sayın Bahçeli değil miydi "Başkanlık isteyen Öcalan'dır." diyen? Peki, bu süreçler sırasında Sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye yönelik kabalıklar bunlardan ibaret mi? Ne gezer. Sayın Cumhurbaşkanının danışmanı ve metin yazarının söylediği sözleri, attığı "tweet"i burada söylemeye hicap ederim; hicap ederim, saygımdan ötürü.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) - Ya, siz işinize bakın kardeşim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ya, fitneciliği yapıyorsun hicap etmiyorsun da söylemekten hicap ediyorsun! Fitneyi atıyorsun hicap yok, arkasından "Şunu yaparım, hicap ederim." diyorsun!

MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLU (Hatay) - Demagoji yapma, biz önce ülkem, sonra milletim diyoruz.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Değerli MHP'li dostlarım, değerli ülkücüler; beni bilirsiniz, beni tanırsınız, sizi kırmak gibi bir niyetim olmaz.

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Nereden tanıyoruz, nereden biliyoruz? Özelliğin ne senin?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Ama bütün bunlar için ülkücülerden...

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Arkadaşlar, herkes klasmanına göre konuşsun. MHP liderini bu kürsüde ağzına alacak adam bir kere düşünerek alsın lütfen.

BAŞKAN - Sayın Çıray, siz de lütfen konudan ayrılmadan söz aldığınız konu hakkında konuşun, sataşmada bulunmayın lütfen, gecenin bu saatinde.

Lütfen devam edin.

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) - Bu millet sizi tanıyor. Ebediyen iktidar yolunuzun kapanacağının hesabını yapıyorsunuz.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, yeni bir fiilî durumla Türkiye karşı karşıya kalacak. Tayyip Bey'in 3 Kasım 2019 seçimlerine Türksüz ve baştan aşağı yeni bir anayasa vaadiyle girdiğini göreceğiz.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Külliyen yalan söylüyorsunuz, külliyen.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Şimdi, biz bugüne kadar öngörülerde bulunduk, çıktı, temenni ederiz, çıkmaz; memnun oluruz çıkmazsa, bundan hiç üzülmeyiz.

MEHMET METİNER (İstanbul) - İşiniz gücünüz yalan sizin.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Beyler, gençlerimiz dinbaz, ideolojik eğitimin çarkları arasında öğütülüp telef olacaklar. Dünyanın ve bilimin uzağında kaldığımız için ayakta kalamayacağız. Bizi modern millet kılan ne özelliğimiz varsa kaybedeceğiz.

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) - Dindarlar sizden çok çağdaş.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, fiilî durumu kabul etmemiz demek biz bu Anayasa'yı korumaktan âciziz demektir. Buradan hangi karar çıkarsa çıksın biliniz ki "Ne mutlu Türk'üm diyene!" diyenler Atatürk'ün temsil ettiği değerleri ölümüne kadar savunacaklardır.

Bu millet, büyük millettir, Türkiye'de tek adamdan ve onun yardakçılarından daha büyüktür. Neleri aştık, Türk milleti bunu da aşacaktır. Türk insanı Yahudilerin Almanya'yı terk ettikleri gibi Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmayacak. Tapuyu delmeye çalışıyorlar, tapu delinmeyecek. Hukuku üstün kılacağız.