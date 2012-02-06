-CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na eleştiri MERSİN (A.A) - 06.02.2012 - CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ''Demokrat olmadığı için, solcu olmadığı için, sosyal demokrat görmediği için'' karşı olduğunu söyledi. Gök, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon kanalında yaptığı 2 sayfalık konuşmanın bazı bölümlerinin ''adeta cımbızlanarak'' üzerinden yorum yapılmasının etik olmadığını söyledi. Bunu yaparak bazı kesimlerin harekete geçirilmeye çalışıldığın öne süren Gök, ''10 dakikalık konuşmadan 2-3 kelime internette servis edilerek adeta dostlarımız kışkırtılmaya çalışılıyor. Bu ne basın ilkelerine, ne de genel ahlaka sığar'' dedi. Programdaki konuşmasından bölümler okuyan Gök, şöyle devam etti: ''Benim hayatımda siyasi manevralara yer yoktur. Bana 'siz Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tek milletvekilisiniz. Çünkü Kılıçdaroğlu şöyle olduğu için' diyorlar. Ne alakası var. Ben Deniz Baykal'a da antidemokratik yapılanmasından dolayı karşı durdum. Laik olmak zorundayız. Ben hayatımda o denli bir laik tavır sergilemişim ki, arkadaşlar televizyon programında benim için alt kimlikte farklı tanımlamalar söylüyorlar. Ben Kılıçdaoğlu'na karşıyım. Ama bunun Kılıçdaroğlu'nun farklı kimliğiyle alakası yok. Neden alakası yok. Çünkü Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa çıkarken yanındaki tek milletvekili bendim. Yaklaşık bir yıldır niye ayrıyız? Çünkü parti AKP'lileştirildi, çünkü parti sağa kaydı. Dün laikliğin Anayasa'ya girişinin 75. yıl dönümüydü. CHP'den 'tık' yok. Dün Genel Başkanımız akşam üstü twitter'den bir tweet'le laikliği kutluyor. Bu kadar basit mi? CHP'nin altı okundan biri laikliktir. Ben bu sebeple Kılıçdaoğlu'na karşıyım. Ben tüzük kurultayı istedim, arkadaşlarım da istedi. Bana diyorlar ki; 'sen Kılıçdaroğlu'na o olduğu için karşısın.' Hayır demokrat olmadığı için, solcu olmadığı için, sosyal demokrat görmediğim için karşıyım. Bu bir siyasi duruş.'' -''Mücadelem sürecek''- Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun getirdiği bir danışman ve başdanışman ile parti içindeki bazı uygulamaları eleştiren Gök, ''Ben partinin sağcılaştırılmasına karşıyım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıyım. Çünkü siz bir taraftan Başbakan'a Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) eşbaşkanı diyeceksiniz, Amerikancılıkla suçlayacaksınız. Diğer taraftan BOP'un Libya politikasında AKP ile beraber, Genel Başkanımın verdiği talimat üzerine Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresine CHP grubu 'evet' oyu verecek. Ben 'hayır' oyu verdim. Bu kabul edilemez. CHP antiemperyalist olmak durumunda, CHP sol duruş sergilemek zorundadır'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan içtüzük değişikliğinde yapmayı planladığını öne sürdüğü bazı maddeleri de eleştirerek demokratik olmadığını vurgulayan Gök, şunları kaydetti: ''Ben Kılıçdaroğlu'na karşı mücadele ediyorum, edeceğim. Bu parti sol oluncaya, Atatürk'e, altı oka sahip çıkıncıya kadar, gerçek CHP'ye dönüştürülünceye kadar mücadelemi sürdüreceğim. Bu mücadelenin asla başka kimlikle alakası yoktur. Hiç kimse başka kimlikler üzerinden Kılıçdaroğlu'nu korumaya kalkmasın. Kendi örgütlerini bu türden siyasi işlere alet etmesinler. CHP kırılmaya götürülüyor. Bense CHP'yi toparlamaya, cephe partisi yapmaya, gücünü artırmaya çalışıyorum.''