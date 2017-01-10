CHP’li vekilden homofobik söylem: Aynı kabinde 3 erkek vekil ne yapıyordunuz?

CHP Kocaeli Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis’te gizli yapılması gereken oylamadaki yanlışlıklara dikkat çekerken homofobik bir söylemde bulundu.

Hürriyet, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada anayasa değişikliği teklifinin ilk oylaması için AKP'lileri işaret ederek “Aynı kabinde oy kullanan 3 erkek AKP'li vekil ne yapıyordunuz?” ifadelerini kullandı.

'Gizli' yapılması gereken oylamadan fotoğraflar…

İfadelerinde homofobik söylem olup olmadığına ilişkin T24'ün sorusunu cevaplayan Hürriyet, bunun "ancak kötü niyet ile algılanabileceğini" söyledi.

Hürriyet, vatandaşların 3 milletvekilinin bir kabinde ne yaptığını bilmeye hakkı olduğunu belirtirken oylamada yapılan usulsüzlüğe tekrar dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’in konuşması şöyleydi: