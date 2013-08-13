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Politika

CHP'li vekilden Facebook'ta 'yolsuzluk' reklamı

CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Facebook'ta reklam vererek Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a TOKİ yolsuzluğunu hatırlattı.

13 Ağustos 2013 18:23

Siyasiler tartışmalarını sosyal medyaya taşıdıkça, bu mecrayı daha etkili kullanma yollarını da keşfediyorlar.
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da Facebook'un reklam özelliğini kullanarak vatandaşa ulaştı. Erdoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, 'Benim ve çalışma arkadaşları hakkında TOKİ'de yolsuzluk davası varsa istifa ederim, etmezsem şerefsizim' sözlerini hatırlattı.
 

TOKİ 60 milyon TL zarar etti

 
TOKİ’nin devlete ait yüzlerce konut ve işyerini KC Grup isimli şirketin banka kredisi borçlarına karşı teminat verdiğini, şirketin bu teminat karşılığında bankadan kredi aldığını, ancak şirket borçlarını ödemeyince banka tarafından bu gayrimenkullere el konulduğunu söyleyen Erdoğdu, yaşananları yolsuzluk olarak tanımlayıp, TOKİ’nin yolsuzluk nedeniyle 60 milyon TL zarar ettiğini ifade etti. Erdoğdu ayrıca, TOKİ’deki bu yolsuzluğun kapatılması için yeni bir şirket kurularak 450 milyon TL tutarında ihaleler verildiğini ve daha büyük yolsuzluklara yol açıldığını iddia etti. 
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