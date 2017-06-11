CHP'li vekilden 'damat' tepkisi: Sözcü çalışanları göçebe olarak çadırda mı yaşıyor!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, eski TBMM Başkanı ve eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in tahliye edilmesini Meclis’e taşıdı. Erdem, Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu ve haber müdürü Mediha Olgun'un tutuklu yargılanmasına ilişkin olarak "Damat sabit ikameti olduğu gerekçesiyle 3 günde tahliye edildi. Sözcü çalışanları çadırda mı yaşıyor?” sorusuna yanıt istedi.

CHP'li Eren Erdem, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından cevaplandırılmasını istediği önergesinde “Adalet damadın temelidir, anlayışına geçtik. Bülent Arınç'ın bir şeyleri açıklayacağından duyulan çekinceyle mi damat serbest bırakıldı?'' dedi. Erdem Bakan Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

- 221 gündür tutuklu bulunan Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör; 160 gündür tutuklu bulunan Ahmet Şık ve haftalardır tutuklu olan Yunus Emre İper ve Oğuz Güven, sabit ikametgahı olmadığı için mi serbest bırakılmamaktadır? Bu kişiler göçebe olarak çadırda mı

yaşamaktadır?

- Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu ve internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy 150'den fazla gazeteci çadırda yaşayıp, göçebe hayat sürdükleri için mi serbest bırakılmamaktadır?

- Aynı serbest bırakma gerekçesi neden öğretmenler, 3 günlük erler veya sadece bankaya para yatırdığı için bebeğiyle hapse atılan anneler için geçerli olmamaktadır?

- Arınç'ın damadının serbest bırakılmasının nedenlerinden biri, yine Arınç'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in FETÖ'ye ‘parsel parsel' dağıttığı arsaları açıklayacağı iddiası mıdır?

- Partiniz içerisinde siyaset yapan şahısların damatları için ‘cezai ehliyeti ortadan kaldıran' özel bir KHK çıkarmayı düşünüyor musunuz?