CHP'li vekilden Başbakan'a Kanal İstanbul'la ilgili 11 soru: 2,7 milyar metreküp hafriyatı ne yapacaksınız?

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, hükümet kanadından Kanal İstanbul projesiyle ilgili son yapılan açıklamaları TBMM gündemine taşıdı. Kanal İstanbul'la ilgili "orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alınarak 5 güzergâhla çalışmada son aşamaya geldiklerini" söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a "5 güzergâh nerelerdir? Bu güzergâhın üzerindeki orman, sulak alanlar ve tarım alanları hangileridir" diye sordu.

Yedekci’nin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği 11 soruluk Kanal İstanbul önergesi şöyle:

Kanal İstanbul'dan 2,7 milyar metreküp malzeme çıkacağını bu malzemeyle de kömür ocaklarındaki çukurları dolduracaklarını, rekreasyon alanları oluşturacaklarını, bataklıkları tekrardan yeşillendireceklerini ve yapay adalar oluşturacaklarını söylemiştir.

- Kanal İstanbul projesinde bahsedilen 5 güzergâh nerelerdir? Bu güzergâhın üzerindeki orman, sulak alanlar ve tarım alanları hangileridir?

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı kömür ocaklarındaki çukurları dolduracaklarını ve bataklıkları tekrardan yeşillendireceklerini söylemiştir. Bölgede bulunan kömür ocakları nerelerdedir? Bataklıklar hangi bölgededir?

- Kanal İstanbul çalışmaları başladıktan sonra kanaldan 2,7 milyar metreküp malzeme çıkacağını ve bunun değerlendirilmesi gündemde. 2.7 milyar küp malzemeyle nasıl bir değerlendirme yapmayı düşünmektesiniz?

- Kanal İstanbul projesinde yapay adalar yapılacağı doğru mudur? Doğruysa kaç ada yapılacaktır? Nerelere yapılacaktır? Maliyeti ne olacaktır? Kaç metrekare ada yapmayı düşünmektesiniz? Adalarda yaşam alanı olacak mıdır? Yapılacak adaların isimleri ne olacaktır?

- Kanal İstanbul projesinin finansmanı nasıl olacaktır? Hangi ülkelerle görüşülmektedir? Projeyi kime yaptırmayı düşünüyorsunuz?

- Bölgedeki ekolojik ve deniz dengesinin bozulacağı bilim insanlarınca söylenmiş ve rapor haline getirmiştir. Neden yapılmasında hala ısrar etmektesiniz? Çıkarınız nedir?

- İki denizi birleştirmeyi amaçlayan bu proje tasarlanırken dünyada sadece bize has özellikler taşıyan ve her türlü detayı da çok iyi bilinen bu denizlerimizin kanal sonrası olası etkileşimi hakkında deniz bilimcilerin görüşü alınmış mıdır?

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı bu projede bilimsel çalışmaların önemli olduğunu dile getirmiş ve 4 üniversiteden destek aldıklarını açıklamıştır. Bu üniversiteler hangileridir? Hangi bölümlerden ve hangi konunun uzmanından görüş almışlardır?

- Kanal İstanbul projesinin yapılmasının istenip istenmemesini İstanbul halkına sormayı düşünmekte misiniz?

- Güneydoğuya, Doğuya, İç Anadolu’ya, Karadeniz’e proje yapılabilecekken İstanbul sadece Türkiye’nin tek vilayetiymiş gibi bütün yatırımların buraya yapılmasının gerekçesi nedir?

- Her tarafı inşaatla doldurdunuz yetmedi, şimdi suni adalar yapıp onların üzerine mi inşaatla doldurmak niyetindesiniz? Ülkemizi taşı toprağı beton bir hale mi getirmek istiyorsunuz?