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Politika

CHP'li vekil, yargı üyesini YSK Başkanı Güven'e benzetti: Orada keyifle oturuyor, Meclis'ten çık!..

Erdoğan, yan locada bulunan Seyit Çandar'a dönerek, kendisini Güven'e benzettiklerini söyledi

24 Nisan 2017 14:48

TBMM'de dünkü 23 Nisan özel oturumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yargı üyelerinin bulunduğu locada ilginç anlar yaşandı. CHP'li milletvekili bürokratlar locasına dönerek "YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı" diye bağırdı. Ancak bağırdığı kişinin Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinein internet sitesinde yer alan habere göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, yeni anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüksek yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli anlar da yaşandı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan bürokratlar locasına dönerek "YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı" diye bağırdı. Ancak YSK Başkanı Sadi Güven locada bulunmuyordu.

O sırada locada bulunan Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi. Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı.

CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.

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TBMM23 NisanRecep Tayyip ErdoğanSeyit ÇandarSadi GüvenUğur Bayraktutan

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