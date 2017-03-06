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Politika

CHP'li vekil: Tekme atan danışman "Evet" diyecek; Soma'da ölen madencilerin aileleri "Hayır" diyecek

CHP milletvekili Tüm 'evet' veya 'hayır' oyu vereceklere ilişkin bir liste hazırladı

06 Mart 2017 12:31

16 Nisan referandumuna sayılı günler kala CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm kimin ‘Evet’ kimin ‘Hayır’ diyeceğine dair bir liste hazırladı. Tüm, "Madenciye tekme atan, danışman 'Evet' diyecek. Soma'da, Ermenek'te ölüme terk edilen madenci aileleri ise 'Hayır' diyecek" görüşünü savundu.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, referandumda kimlerin ‘Evet', kimlerin ‘Hayır' diyecekleri sıraladı. İşte Tüm'e göre referandumda kimin ne oy kullanacağının listesi:

CHP'li Tüm'e göre 'Evet' diyecekler

- Madenciye tekme atan, danışman “EVET” diyecek.
- Madenleri yağmalayan işadamı
“EVET” diyecek.
- Milletin anasına küfreden patron “EVET” diyecek.
- ByLock korkusu yaşayan siyasetçi “EVET” diyecek.
- TRT de yüksek ücretle çalışan yandaş sunucu ve sanatçılar “EVET” diyecek.
- Şirketlere atadığınız yüksek maaşlı kayyumlarınız “EVET” diyecek.
- Haksız yere göreve gelen liyakatsiz bürokratlar “EVET” diyecek.
- Sayısı belli olmayan başdanışmanlar “EVET” diyecek.

CHP'li Tüm'e göre 'Hayır' diyecekler

- Soma'da, Ermenek'te ölüme terk edilen madenci aileleri “HAYIR” diyecek.
- Karaman'da, Çorum'da, Ensar yurtlarında tacize uğrayan çocukların aileleri “HAYIR” diyecek.
- Sadece doğruları yazdıkları için içeri atılan gazeteciler “HAYIR” diyecek.
- Çağdaş ve laik eğitimden ödün vermedikleri için görevden alınan öğretmenler “HAYIR” diyecek.
- Yandaşlık yapmadıkları için üniversitelerden kovulan akademisyenler “HAYIR” diyecek.
- Söz verildiği halde kadroya alınmayan taşeron işçileri “HAYIR” diyecek.
- Ürettikleri sütü sudan daha ucuza satmak zorunda kalan köylüler “HAYIR” diyecek.
- Dini, inancı, kutsal değerleri referanduma alet edilen dindarlar “HAYIR” diyecek.
- Suriye çöllerinde evlatlarını şehit veren şehit aileleri “HAYIR” diyecek.

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