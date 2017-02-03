CHP'li vekil o iddialara faturayla yanıt verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Divanı Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 181 bin 905 lira olduğu iddia edilen 'haberleşme' faturasını yayınladı. Purçu, "2016 yılı 12 aylık toplam cep telefonu faturam 2418, 3 TL" dedi.

Star gazetesinde CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık 'haberleşme' faturasıyla ilgili olarak yayınlanan haberde, CHP'li vekillerden Emre Köprülü'nün 373.457 liralık, Özcan Purcu'nun da 181.905 liralık cep telefonu faturası olduğunu ileri sürülmüştü.

Özcan Purçu'nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle: